Leerlingen reformatorische Gomarus-scholengroep durven niet over hun geaardheid te praten

Gomarus in Gorinchem. De rechter heeft dinsdag geoordeeld dat de onderwijsinspectie een kritisch rapport over de scholengemeenschap mag publiceren. Beeld ANP

De inspectie heeft het rapport enkele uren na de uitspraak openbaar gemaakt.

De Gomarus-scholengemeenschap, die vestigingen heeft in Gorinchem en Zaltbommel, kwam in opspraak toen NRC Handelsblad dit voorjaar acht homoseksuele oud-leerlingen interviewde. Zij vertelden vrijwel allemaal dat ze op school waren uitgescholden.

Een docent zou homoseksualiteit ‘een psychische ziekte’ hebben genoemd. In de schoolboeken stond dat homoseksualiteit ‘een gruwel in de ogen van God’ is. Ook werden drie leerlingen in 2016 gedwongen hun geaardheid bekend te maken aan hun ouders.

Interviews

Na de publicatie in NRC besloot de Onderwijsinspectie een onderzoek te doen naar de sociale veiligheid op de Gomarus-scholengemeenschap. Daarvoor interviewden de inspecteurs 34 leerlingen, 5 oud-leerlingen, 20 docenten, 12 mentoren en 17 personen ‘uit andere geledingen’. Ook bezochten ze lessen en doken ze in de administratie.

De inspectie concludeert in het rapport dat de meeste kinderen zich veilig voelen op school, maar niet allemaal. Geïnterviewde leerlingen vertelden dat ze met vragen over geaardheid ‘niet in gesprek durven of durfden te gaan met mentoren of anderen binnen de school’. Ook weten docenten volgens de inspectie niet altijd hoe ze met zulke vragen moeten omgaan.

Eén van de leerlingen zei tegen de inspectie dat uit de kast komen eng is, zeker als je mentor ‘streng is in het geloof’. De leerling gaf aan dat het onduidelijk is bij wie je terecht kunt en wie je kunt vertrouwen.

Bovengemiddeld

Al met al constateert de inspectie dat bestuur en schoolleiding ‘onvoldoende oog’ hebben ‘voor de veiligheid van leerlingen die in denken of doen afwijken van wat algemeen gangbaar is’ in reformatorische kringen. ‘Dat betekent dat het bestuur in onvoldoende mate zorgt voor de sociale veiligheid van alle leerlingen.’

De Gomarus krijgt de opdracht de geconstateerde tekortkomingen op korte termijn te herstellen. Begin volgend jaar zal de inspectie onderzoeken of dat gelukt is.

‘De conclusies die de inspectie trekt, gaan ons te ver’, schrijft voorzitter Chris Flikweert van het college van bestuur van de school in de zienswijze achterin het rapport. Ook vindt hij ze ‘niet in lijn met de bevindingen ten aanzien van de veiligheid van alle leerlingen, en met wat er redelijkerwijs van school kan worden verlangd. Evenwel is er bij het bestuur bereidheid en inzet om van de bevindingen van de inspectie te leren en de veiligheid van leerlingen te verbeteren.’