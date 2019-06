Leerlingen Calvijn College Amsterdam wachten nog altijd op examenuitslag

Leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De school heeft de leerlingen en hun ouders maandagmiddag laten weten dat ze nog minimaal tot dinsdag moeten wachten op meer duidelijkheid. De Onderwijsinspectie doet inmiddels onderzoek op het Calvijn College. ‘Er is meer tijd en onderzoek nodig om alles op een rij te krijgen’, aldus een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. ‘Hoe vervelend dat ook is voor de leerlingen.’

Als blijkt dat de vmbo-kaderleerlingen hun schoolexamens niet volledig hebben afgerond, kan dat betekenen dat ze – in elk geval voorlopig – geen diploma krijgen. Het schoolexamen is het deel van het eindexamen dat volledig onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De precieze invulling verschilt per school. Als het schoolexamen niet volledig is afgerond, mogen leerlingen niet deelnemen aan het centraal examen.

In eerste instantie leek er het erop dat leerlingen van het Calvijn College één opdracht die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer Engels niet hadden gemaakt. Inmiddels ziet het ernaar uit dat er meer mis is. De inspectie gaat de komende dagen verder onderzoeken ‘wat er precies speelt en wat dat betekent voor elke leerling’, zegt een woordvoerder.

Klokkenluider

De problemen rondom de schoolexamens doen denken aan het VMBO Maastricht. Op die school kregen ruim 350 leerlingen vorig jaar vlak voor hun diploma-uitreiking te horen dat ze tóch geen diploma zouden krijgen. De examenkandidaten bleken de schoolexamens van meerdere vakken niet volledig te hebben afgerond. Dat kwam aan het licht nadat een anonieme klokkenluider de Onderwijsinspectie had getipt.

Onderwijsminister Arie Slob maakte toen gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid en liet de eindexamenresultaten van de scholieren staan. Daardoor hoefden de leerlingen alleen hun schoolexamens over te doen. De meesten maakten in de zomer hersteltoetsen en wisten zo alsnog voor de start van hun vervolg opleiding hun diploma te bemachtigen.

Het examendebacle was aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van schoolexamens. Een onafhankelijke commissie concludeerde in december dat scholen te weinig grip hebben op de schoolexamens. De kennis van docenten en examensecretarissen over de examinering schiet tekort. Als er fouten worden gemaakt, is de kans volgens de commissie klein dat iemand ze opmerkt en tijdig corrigeert.

In Amsterdam betekenen de problemen een tegenvaller voor het Calvijn College. De vmbo-school in Nieuw-West met 590 leerlingen veranderde de afgelopen jaren van probleemschool in modelschool. Toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan noemde het Calvijn College in Zomergasten ‘misschien wel de beste school van Nederland’.