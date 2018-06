Leer van Donald Trump, raadt Boris Johnson zijn bazin – de Britse premier Theresa May – aan

Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in Downing Street voor de ingelaste bijeenkomst van het kabinet over de Brexit. Foto Getty Images

‘Stel je voor dat Trump de Brexit doet’, zei de flamboyante bewindsman op een opname die terecht is gekomen bij BuzzFeed en The Times. ‘Hij zou er verdomd hard ingaan… Gesprekken zouden stuklopen, er zou chaos zijn en iedereen zou denken dat hij gek is geworden. Maar ondertussen zou hij wel iets bereiken.’

De opmerkingen van Johnson komen enkele uren nadat May een gammel compromis had gesloten met Brexit-minister David Davis en andere geharde Brexiteers in haar kabinet. Volgens de Brexiteers geeft May veel te makkelijk toe aan de verlangens van Brussel en koerst ze al dan niet bewust af op een nep-Brexit, een Brexit In Name Only (Brino), waarbij de Britten als een soort vazalstaat aan het vasteland blijven hangen. Lidmaatschap van de douane-unie bijvoorbeeld maakt het onmogelijk om handelsakkoorden te sluiten elders in de wereld, de beoogde vruchten van een harde Brexit.

Strijdvaardiger

Johnson waarschuwde zijn belegerde bazin dat er een fase aanbreekt ‘waarin we strijdvaardiger moeten zijn met Brussel’. Het zal voor problemen zorgen, erkende hij tegenover de leden van de Thatcheriaanse denktank Conservative Way Forward, maar uiteindelijk zal alles goed komen.

Volgens hem is het belangrijk dat niemand in paniek raakt, dat iedereen koel en stoïcijns blijft. De discussie vond plaats onder de zogeheten Chatham Rules, wat betekent dat alles wat gezegd wordt binnenshuis moet blijven, maar Johnson wist dat het toch naar buiten zou komen.

Een maand geleden had Johnson ook al kritiek geuit op May. De plannen voor een soort douane-partnerschap met de EU serveerde hij toen, tijdens een bezoek aan New York, af als ‘krankzinnig’. Vroeger zou een minister meteen worden ontslagen na zulke opmerkingen aan het adres van de premier, maar Johnson weet dat hij als leidende Brexiteer onaantastbaar is. Hij richtte zijn pijlen donderdag ook op de eurogezinde minister van Financiën, Philip Hammond, die zich volgens hem blind staart op ‘hocuspocus-voorspellingen’ aangaande een tijdelijke dip in de economie na Brexit.

De in New York geboren Johnson heeft al wel eerder een goed woordje gedaan voor Trump. Kort na diens verkiezing als president verzocht hij zijn Europese collega’s op te houden met hun klaagzangen en eerder dit voorjaar suggereerde hij dat Trump in aanmerking moet komen voor de Nobelprijs voor de Vrede als het hem lukt vrede te brengen in Korea. Johnson bezit een ‘We kunnen het’-optimisme dat volgens hem ontbreekt bij een belangrijk deel van de Britse elite die als een berg opziet tegen Brexit. Die tsjakka-mentaliteit ziet hij wel bij de Amerikaanse president, in wiens chaos een methode zou zitten.