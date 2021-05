Leenstelsel heeft geen nadelige gevolgen voor het studietempo, wel voor doorstromen naar de master

Studenten tijdens de #NietMijnSchuld-demonstratie tegen het leenstelsel op het Museumplein in Amsterdam. De studenten dragen tijdens de demonstratie academische baretten met daarop hun studieschuld. Beeld ANP

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over het algemeen wisselden studenten weliswaar iets minder vaak van studie en studeerden zij iets sneller af, maar volgens het CBS past dat in een trend die al jaren eerder werd ingezet.

Sociaal leenstelsel

Voorafgaand aan het collegejaar 2015-’16 werd in het hoger onderwijs het zogeheten sociaal leenstelsel ingevoerd. Tot dan toe ontvingen alle studenten gedurende de nominale duur van hun studie een basisbeurs. In het nieuwe studiefinancieringsstelsel kwamen daar studieleningen voor terug. Voor studenten uit lage inkomensgroepen bleef wel een aanvullende beurs behouden.

Voor zijn onderzoek bekeek het CBS de studententijd van 549 duizend studenten, die tussen 2007 en 2015 aan het hbo of de universiteit aan een opleiding begonnen. Starters in dat laatste jaar vielen onder het sociaal leenstelsel. Op basis van het inkomen van hun ouders verdeelde het CBS deze studenten in drie ‘welvaartsgroepen’ van gelijke omvang.

Tussen studenten met verschillende sociaaleconomische achtergronden signaleerde het CBS wel verschillen in studievoortgang. Hbo-studenten uit de meest welvarende milieus blijken na de invoering van het leenstelsel vaker hun bacheloropleiding af te ronden binnen de tijd die daarvoor staat. Hbo-studenten uit de minst welvarende groepen juist niet. Voor wo-studenten zijn de verschillen in studievoortgang tussen welvaartsgroepen niet veranderd.

Masterstudenten

Ook de doorstroom naar een masteropleiding veranderde: het percentage studenten dat in het jaar van het behalen van het wo-bachelordiploma direct aan een master begon, daalde tussen 2015 en 2018 sterk.

Studenten uit de minst welvarende groep lukte het vaker om hun master binnen één jaar af te ronden dan studenten uit de rijkere milieus. Mogelijk ervaren met name studenten uit de minst welgestelde milieus druk om de masteropleiding af te ronden binnen de nominale duur.