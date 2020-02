Leende zamelt geld in voor eigenaar Chinees restaurant die niet weg kan uit China

De ouders van Luoxin Luo zitten al een tijdje vast in China vanwege het coronavirus. Het is onbekend wanneer ze weer terug zijn en hun zaak kunnen openen. Beeld Foto Meulenhof

De restauranteigenaren zijn zelf gezond, maar bevinden zich in een dorpje dat volledig is afgesloten om te voorkomen dat het virus ook daar doordringt. Het echtpaar is vier weken geleden afgereisd naar China vanwege het overlijden van een familielid. Wanneer ze weer kunnen terugkomen, is nog niet bekend. De familie wil zich in de luwte volledig kunnen concentreren op een spoedige en veilige terugkomst van het stel. Wel laat dochter Luoxin weten heel blij te met de vele lieve reacties die zij ontvangen en met de inzamelactie.

Het idee voor de actie is ontsproten aan een appgroep, vertelt initiatiefnemer Bart Nijssen. Daarin zitten stamgasten van dorpscafé Roothans, waar ook Luo regelmatig komt. ‘We dachten: Luo doet heel veel voor Leende, we zouden ook iets moeten doen voor Luo.’ Zijn restaurant trekt veel klanten, ook van buiten het dorp. Nijssen: ‘Het eten is gewoon echt lekker, hiervoor zat er een Chinees die niet zo goed was.’

Al snel nadat Luo zijn etablissement in Leende had geopend, groeide hij uit tot een geliefde inwoner. Nijssen bestempelt hem als heel sociaal en betrokken, een gouden mens. ‘Hij is heel vrolijk. Overal waar hij komt, gaat hij voorop in de polonaise. En hij heeft meegedaan aan tonpraten, een soort cabaret tijdens carnaval, als de Chinees van Ik hou van Holland.’

Des te wranger is het feit dat het echtpaar Luo de carnavalsdagen moet missen, een periode waarin het restaurant ook altijd aanwezig is met een buffet en als onderdeel van ‘dweilen onder de toren’, de carnavalskroegentocht. Dit jaar is er geen buffet, maar wel mini-loempia’s om de financiële pijn een beetje te verzachten.

En dan is er dus nog die actie, want ‘de huur loopt gewoon door, en inkomsten zijn er nu niet’, aldus Nijssen. De actie is een succes, mede dankzij de aandacht in regionale media. Nijssen merkte al dat er veel draagvlak was om Luo een hart onder de riem te steken, maar dat het zo rap zou gaan met donaties had hij niet verwacht: er is inmiddels ruim 5.000 euro ingezameld.