Leegloop top Centric houdt aan: opnieuw vertrekt een directeur

Gerard Sanderink bij de rechtbank in Almelo. Beeld Arie Kievit

Dat bevestigen bronnen aan de Volkskrant. De dienstverlener Centric verkeert in crisis sinds de zelfverklaarde cyberspecialist Rian van Rijbroek een rol heeft gekregen in het leven en het bedrijf van oprichter en miljonair Gerard Sanderink.

Sanderink begon eind jaren zeventig met zijn eigen ict-bedrijf en groeide vervolgens met Centric uit tot een succesvolle, vermogende ondernemer. Centric heeft grote ondernemingen, overheden en gemeenten als klant. Zo wist het bedrijf recentelijk een groot contract bij De Nederlandsche Bank binnen te slepen. Sanderink is ook directeur en grootaandeelhouder van het beursgenoteerde Oranjewoud, waar ook het bouw- en spoorbedrijf Strukton onder valt.

Onlangs bleek dat Sanderink zeer onder de indruk was van Van Rijbroek en haar een adviserende rol had gegeven, wat tot verbazing en wantrouwen leidde bij sommige medewerkers en klanten. De omstreden Van Rijbroek presenteert zich als internetdeskundige, claimt met inlichtingendienst AIVD te hebben samengewerkt en beweert diverse overheden te bedienen met advies. Maar voor die beweringen is geen enkel bewijs.

Kort na de presentatie van Van Rijbroeks boek begin dit jaar – georganiseerd en betaald door Sanderink in het luxueuze Amstel Hotel in Amsterdam – sneuvelde Centric-topman Karim Henkens. Officieel vertrok hij vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’, maar volgens ingewijden werd hij door Sanderink ontslagen omdat hij zich uitsprak tegen Van Rijbroeks groeiende invloed. Zijn weigering om zijn vijftig belangrijkste contacten voor de presentatie uit te nodigen, speelde ook een rol.

Het opstappen van Henkens veroorzaakte chaos bij Centric, chaos die tot op heden aanhoudt. Kort erna pakten bestuurder Guust Sturm en vervolgens financieel directeur Carolien van der Werf hun biezen. In de tussentijd schaarden Sanderink en het overgebleven management van zowel Strukton als Centric zich in verklaringen pal achter Rian van Rijbroek. Ook stelde technisch directeur Freddie Veltmaat in een e-mail aan Sanderink onder de indruk te zijn van de ‘kennis en kunde’ van Van Rijbroek.

De Nederlandsche Bank

Directeur outsourcing Ronald Plomp stond aan het hoofd van de afdeling van Centric die grote contracten binnenhaalde, zoals recentelijk het contract met De Nederlandsche Bank. Centric gaat de komende vier jaar werkplekdiensten, de servicedesk en kantoorautomatisering leveren aan de 1.800 medewerkers van de bank en neemt daarnaast ook het datacenter in beheer. Plomp was als directeur verantwoordelijk voor dit contract.

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) wil niet reageren op de onrust binnen Centric en de invloed van Van Rijbroek op Sanderink. Tegen Het Financieele Dagblad zei DNB eerder dat het ‘bestaande contract met Centric kan worden ontbonden, indien aantoonbaar aan essentiële voorwaarden niet wordt voldaan. Dit is gangbaar in de outsourcing-industrie.’

Gerard Sanderink wil tegen de Volkskrant weinig kwijt over het vertrek van Plomp, die bijna 27 jaar bij Centric werkte, maar hij ontkent dat het iets met Van Rijbroek te maken heeft. ‘Ik ben helemaal klaar met deze flauwekul. Er vertrekken weleens mensen bij een bedrijf. Dat gebeurt.’ Plomp zelf wil niets zeggen, maar bevestigt zijn ‘aanstaande vertrek’.

Kort geding

De chaos binnen het bedrijf van Sanderink openbaarde zich begin deze maand, nadat zijn ex-partner en voormalig directeur van een van zijn bedrijven een kort geding tegen hem aanspande. Ze was door Sanderink beschuldigd van fraude en malversaties en eiste rectificatie vanwege deze ‘smaad en laster’. Sanderink bevestigde tijdens dit kort geding de rol van Van Rijbroek binnen zijn bedrijf. Zo deed ze onder meer boekenonderzoek, zei hij.

Ook bleek dat Van Rijbroek onlangs benoemd is tot penningmeester van de nieuwe stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. Hierin zal het hele vermogen van Sanderink na zijn overlijden terechtkomen.

Miljardenomzet

De Twentse multimiljonair Sanderink staat aan het hoofd van zowel Centric als het beursgenoteerde bouwbedrijf Oranjewoud. Gezamenlijk hebben Centric en Oranjewoud (waaronder ook Strukton valt) een omzet van bijna 2,5 miljard euro. Wereldwijd zijn er meer dan zestienduizend werknemers. Centric heeft ruim vierduizend werknemers, van wie 2.900 in Nederland. Het is een van de grootste ict-dienstverleners in Nederland. In 2017 was de omzet 468 miljoen euro.