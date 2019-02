Leegloop Britse Labour-partij gaat door: negende parlementariër die deze week uit fractie stapt

Ian Austin Beeld EPA

Dat Austin, een vertrouweling van oud-premier Gordon Brown, opstapt is geen verrassing. Al jaren is hij een uitgesproken criticus van Labour-leider Jeremy Corbyn. Vooral het antisemitisme binnen de partij steekt hem, als adoptiezoon van een Tsjechische jood die was ontkomen aan het nazisme en een veilig heenkomen had gevonden in het Verenigd Koninkrijk. In een reactie heeft Labours tweede man, John McDonnell, gezegd dat de partij harder moet optreden tegen antisemitisme.

Anders dan de leden van de Europagezinde Independent Group is Austin geen enthousiast voorstander van het Europese integratieproject. Hij was een van de eerste Labour-parlementariërs die pleitten voor een EU-referendum. Hij stemde weliswaar vóór het lidmaatschap, maar vindt dat de uitslag moet worden gerespecteerd. Om die reden is hij tegen een nieuwe volksraadpleging en stemde hij als een van de weinigen voor het gedoemde akkoord van premier Theresa May.

Zijn vertrek geeft eens te meer aan dat de problemen bij Labour een stuk dieper gaan dan het Brexit-vraagstuk. Austin beschuldigde Corbyn er van al diens hele leven extremisten van diverse pluimage te steunen. De Labour-leider zei op zijn beurt de beslissing te betreuren en heeft Austin opgeroepen zichzelf opnieuw herkiesbaar te stellen in kiesdistrict Dudley North, zodat de achterban een oordeel kan vormen over dit zelfverkozen dissidentschap.

Binnen The Independent Group is een strijd begonnen om het leiderschap. De grote favoriet is Chuka Umunna, de volgeling van Tony Blair die blij is met de Conservatieven in de nieuwe partij. Een andere kandidaat is Luciana Berger, die in haar jonge jaren een relatie zou hebben gehad met Blairs oudste zoon. De groep hoopt meer overlopers aan te trekken, zodat die kan uitgroeien tot een serieuze beweging in het Lagerhuis. Of het de Britse variant op de Franse En Marche-beweging gaat worden, valt te bezien.