Leeftijd waarop Nederlandse werknemers stoppen met werken ligt steeds dichter bij AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2028 weer verhoogd, omdat de levensverwachting van 65-plussers in Nederland is gestegen. Wie in 2028 AOW wil ontvangen, moet de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden hebben bereikt. Nu is de leeftijd waarop je AOW krijgt nog 66 jaar en 7 maanden. De komende twee jaar stijgt de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, tussen 2024 en 2027 blijft die leeftijd hetzelfde.

In veel landen ligt de wettelijke pensioenleeftijd hoger dan de werkelijke leeftijd waarop mensen stoppen met werken. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Nederland kent een relatief hoge wettelijke pensioenleeftijd. In Noorwegen, IJsland en Israël ligt de pensioenleeftijd nog hoger: 67 jaar in 2020. Onder meer in Luxemburg, Griekenland, Slovenië en Italië is de wettelijke pensioenleeftijd 62 jaar. Ook in Frankrijk begint de pensioenleeftijd bij 62 jaar, maar dit hoeft nog geen volledig pensioen op te leveren. Fransen bouwen pensioen op met ieder jaar dat ze hebben gewerkt.

Turkije kent met 52 jaar een zeer lage pensioenleeftijd. Maar Turkse werknemers werken vaak langer door, gemiddeld tot ze 61 jaar oud zijn. Ook bijvoorbeeld Japanners en Colombianen werken gemiddeld langer door dan de wettelijke pensioenleeftijd. In Japan ligt die op 65, maar gemiddeld stoppen werknemers pas met werken als ze de 68 jaar zijn gepasseerd.