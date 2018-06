Leeftijd loont in de Amerikaanse Senaat: 84-jarige Feinstein koerst aan op zesde termijn

Met 84 jaar is Dianne Feinstein het oudste lid van de Amerikaanse Senaat en het ziet ernaar uit dat ze bij de verkiezingen in november voor weer een nieuwe termijn zal worden gekozen. De Democratische senator eindigde dinsdag als eerste bij de voorverkiezingen in Californië voor een plaats in de Senaat.

Senator Dianne Feinstein. Foto AFP

Feinstein moet het waarschijnlijk opnemen tegen een andere Democraat, Kevin de León, die volgens de eerste tellingen als tweede zal eindigen. De 51-jarige De León, de zoon van een alleenstaande Mexicaanse immigrante, presenteert zich als de kandidaat van het nieuwe Californië. 'Het is tijd om een stem te laten horen die het Californië van vandaag weerspiegelt, niet het Californië van een kwart eeuw geleden.'

De León is niet de enige die vindt dat Feinstein 'over de houdbaarheidsdatum' is. Ook andere Democraten vinden haar te conservatief en te mild voor president Trump. Alleen al haar opmerking dat Trump een 'goede president kan worden als hij openstaat voor verandering' schoot veel Democraten in het verkeerde keelgat. De Democratische partijafdeling in Californië weigerde eerder dit jaar zelfs zich officieel uit te spreken voor Feinstein, die bij de vorige verkiezingen 7,5 miljoen stemmen binnenhaalde, meer dan enig andere senator ooit.

Maar ook al klinkt er onder de Democraten in Californië kritiek op Feinstein, voor veel Californiërs blijft ze toch een lichtend voorbeeld. Ze loopt al vijftig jaar mee in de politiek, was burgemeester van San Francisco en zit al sinds 1992 voor Californië in de Senaat.

Feinstein gaat er prat op dat zij een van de initiatiefnemers was van het verbod op aanvalswapens dat in 1994 van kracht werd, maar dat onder de Republikeinse president Bush verliep. Na het bloedbad op de Sandy Hook-school in Connecticut in 2012 deed Feinstein een poging een nieuw verbod op dergelijke wapens door de Senaat krijgen, maar de Republikeinen hielden het wetsvoorstel tegen.

Linkse Democraten dragen haar na dat ze voor de invasie in Irak heeft gestemd en jarenlang voorstander van de doodstraf was. Op dat punt heeft ze de bakens inmiddels verzet: ze voert nu campagne als tegenstander van de doodstraf. President Trump helpt haar ook een handje: in zijn tweets noemt hij haar sinds kort 'sneaky Feinstein', oftewel 'achterbakse Feinstein'. In het progressieve Californië geldt een dergelijke schimpscheut van Trump juist als een aanbeveling.

Als ze in november opnieuw wordt gekozen, begint ze volgend jaar aan haar zesde ambtstermijn. Aan het eind van de rit zou Feinstein dan 90 jaar zijn. Maar in de Senaat heeft leeftijd een voordeel: oudere senatoren krijgen de invloedrijkste posities. Feinstein is de nummer twee van de justitiecommissie van de Senaat, zeker op dit moment een belangrijke post. Zij heeft op die manier een vinger in de pap bij het onderzoek van de Senaat naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de mogelijke banden tussen de Trump-campagne en de Russen.

Voor veel Democraten is dat een reden toch voor Feinstein te stemmen. Een nieuwe senator zoals De León zou weer onderaan de ladder moeten beginnen. En met haar 90 jaar zou Feinstein ook nog niet de oudste senator zijn. Recordhouder is Strom Thurmond, de racistische Republikeinse senator uit South Carolina, die op zijn 100ste nog in de Senaat zat. Toen hij twee jaar later in 2003 overleed, bleek dat hij een dochter had die hij ooit bij een zwart dienstmeisje van zijn ouders had verwekt.