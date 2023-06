Leefomstandigheden teruggekeerde Oekraïners zijn zwaar: veel vluchtelingen vertrekken opnieuw

Oekraïners herdenken om februari dit jaar samen het begin van de oorlog in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh

Dit blijkt uit schattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Eind april telde de IOM 4,8 miljoen Oekraïners die weer thuis waren na een vlucht in binnen- of buitenland; een daling van 1,2 miljoen sinds oktober vorig jaar. De hernieuwde vlucht viel samen met de intensivering van Russische luchtaanvallen.

Oekraïners keren vaak terug in zware leefomstandigheden. In de 117 gemeenten die de IOM onderzoekt, is 40 procent van de woningen beschadigd of vernietigd. Tweederde van de terugkeerders heeft weinig toegang tot zorg. Bijna de helft is bezorgd over spanningen in de gemeenschap, vaak het gevolg van een gebrek aan hulpmiddelen.

Het percentage Oekraïners dat terugkeert, verschilt sterk per locatie. In de buurt van het front of de grens is meestal nog niet de helft thuisgekomen, rond Kyiv vaak meer dan 80 procent. Dat geldt ook voor buitensteden als Irpin en Boetsja, waar tijdens de Russische bezetting honderden burgers op gruwelijke wijze werden vermoord. Van de teruggekeerde vluchtelingen komt 20 procent uit het buitenland.

Op dit moment zijn er volgens de IOM nog ruim 13 miljoen Oekraïners op de vlucht, van wie meer dan 8 miljoen in het buitenland. Het aantal vluchtelingen naar het buitenland blijft in relatief laag tempo stijgen, wat ook zichtbaar is in Nederland. Hier zijn nu 93 duizend Oekraïners geregistreerd, 30 duizend meer dan een jaar geleden.