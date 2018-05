Leefbaar Rotterdam lonkt naar VVD en GroenLinks voor nieuw college Rotterdam

Informateurs Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Pieter Duisenberg (VVD) tijdens de presentatie van het concept-raamwerk voor Rotterdam. Foto ANP

Een ambitieus Rotterdams energie- en klimaatakkoord voor stad en haven, 18 duizend nieuwe woningen in vier jaar tijd, een derde stadsbrug, groen licht voor het nieuwe Feyenoord-stadion en achtduizend Rotterdammers blijvend uit de bijstand: op de Coolsingel kan het nieuwe college van burgemeester en wethouders morgen de handen uit de mouwen steken, als het aan de informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller ligt.

Alleen: welke partijen willen aan de slag met dit stuk, getiteld ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’? Die vraag konden de oud-Kamerleden van VVD en GroenLinks donderdag nog niet beantwoorden op het stadhuis. Ze spraken sinds 20 april met alle dertien raadsfracties.

Bikkelhard

Het is niet de meest vanzelfsprekende route, maar in Rotterdam kon het even niet anders. Twee verkenners, Jos van der Vegt en Derk Loorbach, hadden in de eerste maand na de verkiezingen hun tanden al stukgebeten op de heetgebakerde politieke verhoudingen. De campagne was bikkelhard geweest en dat bleek niet even snel weg te poetsen.

De verkenners zagen half april dan ook niet één voor de hand liggende coalitie opdoemen. Ze kwamen tot maar liefst zeven mogelijke coalities. Leefbaar Rotterdam, met elf zetels de grootste fractie, zou slechts in drie combinaties aanschuiven. GroenLinks en de VVD in zes van de zeven varianten.

Die twee partijen kregen daarom het voortouw in de volgende ronde. GroenLinks en VVD vertegenwoordigen bovendien twee uitersten in het politieke spectrum. Ze hebben beide gewonnen bij de verkiezingen en sluiten geen andere partijen uit. Ze zaten de afgelopen vier jaar in de oppositie.

Als informateurs hadden GroenLinkser Rosenmöller en VVD’er Duisenberg niet op voorhand een duidelijke coalitie voor ogen. Een bewuste keuze. ‘Het was misschien een noodgreep, maar het kan wel goed uitpakken’, zegt Rosenmöller. ‘Ons concept-raamwerk is niet in beton gegoten en nog niet alle thema’s zijn ingevuld, zoals sport, cultuur en volksgezondheid.’

Aan tafel

Leefbaar Rotterdam lijkt erop gebeten om bij VVD en GroenLinks aan te haken. Voorman Joost Eerdmans reageert dan ook positief op het stuk. ‘Je ziet dat er bruggen zijn geslagen tussen links en rechts. VVD en GroenLinks hebben elkaar duidelijk een aantal thema’s gegund.’ Eerdmans wil graag gaan onderhandelen. ‘Ik zie de tekst van de informateurs als een vertrekpunt, niet als een eindpunt. Zo moet er nog wel wat meer over integratie en veiligheid in de tekst komen.’

Moeilijk te verteren is het voor Leefbaar dat er volgens de informateurs minder ‘goedkope’ huizen moeten worden gesloopt dan het huidige college van Leefbaar, D66 en CDA zich had voorgenomen. Ook zou er een streep moeten door het omstreden artikel 8 van de Rotterdamwet. Door dat artikel kan de gemeente nu in achterstandswijken de instroom beperken van inwoners zonder werk. Die maatregel is GroenLinks (en andere progressieve partijen) een gruwel.

‘We gaan het zien’, zegt Eerdmans. ‘Aan tafel moet het nu gaan gebeuren.’ De informateurs hopen volgende week woensdag zicht te hebben op welke partijen verder met elkaar willen onderhandelen.

'Staan we voor vrijheid, tolerantie en vooruitgang, of kijken we met een half oog naar Istanbul en Mekka?'

Lijsttrekker en wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaar, zei hij tijdens de campagne in een interview met de Volkskrant. En hij wil door, want winst van ‘het links-islamitische blok’ zou een ramp voor de stad zijn.