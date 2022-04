Leefbaar Rotterdam en Denk samen in een coalitie? ‘We vertegenwoordigen allebei gewone mensen die het niet al te ruim hebben’

De Raadszaal van Rotterdam. Beeld ANP

Op het oog is het een onmogelijke combinatie: Leefbaar Rotterdam, de partij die groot werd met harde standpunten over de islam en migranten, en Denk, dat strijdt voor de positie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Tijdens de afgelopen raadsperiode stonden beide partijen herhaaldelijk lijnrecht tegenover elkaar, wanneer het bijvoorbeeld ging over overlast van hangjongeren of etnisch profileren. Denk is ‘een partij die continu polariseert omdat ze daar baat bij hebben,’ zei Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf nog in 2020. Leefbaar Rotterdam heeft ‘uitspraken gedaan die veel mensen pijn deden,’ stelde Denk-voorman Faouzi Achbar onlangs in een interview.

Discriminatie, beledigingen en vernederingen

Anonieme Denk-leden spraken afgelopen week in een open brief hun ongenoegen uit over de voorgenomen samenwerking met Leefbaar. Ze memoreerden onder meer de ‘Marokkanenaanpak’ waar Leefbaar Rotterdam voor pleitte, omdat dit criminaliteit tegen zou gaan. ‘Is Denk bereid om de jarenlange en stelselmatige discriminatie, beledigingen, vernederingen van haar achterban te accepteren om een plek op het pluche te krijgen?’

Faouzi Achbar wil zolang de coalitieonderhandelingen gaande zijn niets kwijt tegen de Volkskrant wat betreft zijn overwegingen om met Leefbaar om tafel te gaan. Feit is dat Denk graag wil meebesturen. In Den Haag voert de partij voorgesprekken met Hart voor Den Haag van Richard de Mos, dat evenmin bekend staat om zijn ruimhartige migratiestandpunten.

In Rotterdam, waar Denk vier zetels wist te bemachtigen, is de bestuursdwang mogelijk nog groter. In die stad staat het landelijk partijkantoor en zetten Kamerleden Stephan van Baarle en Tunahan Kuzu hun eerste politieke stappen. Kuzu, die als lijstduwer op de Rotterdamse kandidatenlijst stond en een kleine drieduizend voorkeurstemmen kreeg, besloot zelfs de raad in te gaan. Binnen de partij wordt gefluisterd dat hij een wethouderspost ambieert.

Genoeg raakvlakken

Volgens Denk-partijvoorzitter Ejder Köse vertegenwoordigen Denk en Leefbaar Rotterdam dezelfde groepen, zo zei hij afgelopen weekend in het AD. ‘Het zijn gewone mensen, die in wijken wonen waar al jaren te weinig aandacht voor is en waar meer criminaliteit is dan elders. Ze hebben het meestal niet al te ruim. En ze zijn gehecht aan hun auto, willen gewoon door de stad kunnen rijden.’

Leefbaar Rotterdam-oprichter Ronald Sørensen ziet ook genoeg raakvlakken tussen zijn partij en Denk. ‘We zijn allebei vrij behouden en conservatief. Zowel onze kiezers als die van Denk willen een schone en veilige stad. En ook in Turkse kringen zijn er mensen die zich zorgen maken om de integratie. Los van religie hebben wij veel meer overeenkomsten met Denk dan met de VVD.’

Wat helpt bij de coalitievorming is dat Leefbaar Rotterdam niet meer zo op het islam-thema gespitst is als voorheen. In het programma van Leefbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam het woord ‘islam’ slechts één keer voor. Tegelijkertijd betuigde Denk zich de afgelopen vier jaar een constructieve oppositiepartner, zegt Sørensen: ‘We hebben heel goed samengewerkt.’

‘Ze sluiten jullie toch buiten’

Vooral Leefbaar Rotterdam zal er veel aan gelegen zijn om de coalitieonderhandelingen te laten te slagen. Vier jaar geleden werd de partij ook de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar toch buiten het college gehouden. Dit keer mag kennelijk niets een plek in het stadsbestuur in de weg staan, zelfs niet een partnerschap met Denk.

Ronald Sørensen wijst daarbij ook naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. ‘Ik heb voor de campagne geflyerd op de markt. Toen zeiden mensen: ‘Het heeft geen zin om op jullie te stemmen, ze sluiten jullie toch buiten. Het wordt dus hoog tijd dat we weer gaan meebesturen, ook om het belang van stemmen te laten zien.’