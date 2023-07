Leden PvdA en GroenLinks mogen zich uitspreken over gezamenlijke lijsttrekker

PvdA-fractievoorzitter Atjje Kuiken en haar GroenLinks-collega Jesse Klaver op een gezamenlijk congres in Den Bosch in de aanloop naar de Statenverkiezingen. Beeld Branko de Lang / ANP

Kort na de val van het kabinet Rutte IV kondigden GroenLinks en PvdA aan met één kandidatenlijst en één programma ‘een links-progressieve doorbraak’ te willen forceren. Vorige week maandag schreven beide partijen een ledenraadpleging uit, om te peilen wat hun achterbannen van zo’n samenwerking vinden. De partijtoppen rekenen op brede steun.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens partijvoorzitters Esther-Mirjam Sent (PvdA) en Katinka Eikelenboom liggen voor de nieuwe verkiezingen ‘alle draaiboeken’ al klaar. ‘Onze leden willen dat we een gezamenlijke vuist maken’, zei Sent vorige week zondag tijdens een presentatie in Den Haag.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver riep vrijdag in een ingezonden brief in de Volkskrant leden van beide partijen op om ‘volmondig ‘ja’ te zeggen tegen intensieve samenwerking’. Na het tijdperk-Rutte is de urgentie voor links-progressieve samenwerking volgens Klaver ‘opnieuw enorm groot’. Bij de aanstaande verkiezingen is er ‘een kans op een nieuw politiek begin, en die moeten we grijpen’, aldus Klaver.

Nieuwe lijsttrekker gezocht

De vraag wie bij een samenwerking de linkse kandidaat voor het premierschap moet worden, is vooralsnog onbeantwoord. Eurocommissaris Frans Timmermans wordt genoemd als kanshebber, al zou hij dan voortijdig zijn post in Brussel moeten opgeven. Ook de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman geldt als een alternatief. Of Klaver en Kuiken zelf ambities hebben, willen ze niet zeggen.

Waarschijnlijk maken de besturen van de twee linkse partijen maandag bekend via welke sollicitatieprocedure een nieuwe lijsttrekker wordt aangewezen. Om een interne machtsstrijd te voorkomen, ligt het voor de hand dat PvdA en GroenLinks een gezamenlijke voorkeurskandidaat naar voren schuiven. Vervolgens zouden de partijleden op een congres mogen aangeven of ze daarmee instemmen.

Het is ook mogelijk dat elk van de besturen een eigen kandidaat aanwijst, waarna de leden mogen kiezen wie de gezamenlijke lijsttrekker wordt. Dit scenario vergroot echter de kans op een moddergevecht, iets wat beide partijen vermoedelijk willen voorkomen.

GroenLinks en PvdA werken al langer samen. Zo hebben ze sinds kort een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer en stemmen de wetenschappelijke bureaus van beide partijen hun standpunten op elkaar af. Van een fusie is nog geen sprake, benadrukken de betrokken politici. In gemeenten, provincies en Europa kunnen de partijen los van elkaar blijven opereren.