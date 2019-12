Leden 50Plus kiezen ‘Kim il Krol’ tot lijsttrekker, maar de partij is van hen

De algemene ledenvergadering van 50Plus, waar Henk Krol werd gekozen tot lijsttrekker Beeld John van Hamond / de Volkskrant

Voordat ‘Kim il Krol’ - zoals hij naar eigen zeggen genoemd wordt nu hij de steun heeft van 89 procent van de stemmende leden (driekwart deed dat niet) - zijn politieke vergezichten kan schetsen, zet de ledenvergadering eerst een hele zaterdag lang de puntjes op de i van de interne partijdemocratie.

Orde en rust

De 50Plussers zijn tevreden over de orde en rust die in de partij heersen sinds partijvoorzitter Geert Dales vorig jaar grote opruiming hield in het bestuur. Maar de interne democratie waar velen erg aan hechten botst nogal eens met Dales’ ambitie de partij strakker te leiden. Als doorgewinterde vergadertijgers slaan ze elkaar voortdurend om de oren met subsecties van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bestuursleden kijken gepijnigd toe. Als de hele partijdag dreigt te verzanden in een storm van amendementen en voorstellen tot wijziging dreigt Dales dat straks ‘iedereen een hotel moet gaan zoeken’. Maar zijn wanhopige constatering dat ‘leden iets anders verwachten dan praten over onzinnige voorstellen’, stuit tot zijn eigen verbazing op boegeroep uit de zaal. Elk voorstel van elk lid is immers heilig. Maar anderen klappen juist als hij het voorstel van een oud-bestuurslid om een onderzoekscommissie in te stellen naar ‘tekortkomingen’ totale flauwekul noemt.

Jongerenafdeling

‘Waar krijg je zoveel theater voor 25 euro (de jaarlijkse ledencontributie, red.)?’, lacht iemand. En als het de organisatie na vijf minuten nog steeds niet is gelukt de juiste motie op het scherm te projecteren waarover gestemd moet worden, terwijl andere moties juist in duizelingwekkende snelheid voorbij vliegen, verzucht iemand vrolijk: ‘Dit zijn toch wel 50Plus-problemen.’ Kortom, de sfeer is echt verbeterd in een partij waar het wel eens tot een echt handgemeen is gekomen.

Tot de verrassendste optredens in Orpheus in Apeldoorn, dat niet alleen vandaag als theater dienst doet, behoort dat van de 22-jarige Hanneke Schuurman uit Hardenberg. Ze is initiatiefneemster voor een nieuw op te richten jongerenafdeling binnen 50Plus. Ze zijn alleen nog op zoek naar een goede naam. Jong 50Plus? 50Plus-min? En naar andere jonge leden binnen de ouderenpartij, want die kent Hanneke ook nog niet. En de wet zegt: als een partij niet minimaal 160 leden tussen de 18 en 24 heeft, wordt er ook geen rijkssubsidie gegeven. Werk aan de winkel dus.

Henk Krol wordt gefeliciteerd met zijn herverkiezing Beeld John van Hamond / de Volkskrant

Leenstelsel

Schuurman zegt al zeven jaar politiek actief te zijn, eerst in Liberaal Hardenberg, maar later is ze overgestapt naar 50Plus. Waarom? ‘Omwille van het verkiezingsprogramma. Op het gebied van onderwijs, openbaar vervoer, huisvesting hebben ze goede punten voor jongeren’, tikt ze af. ‘Maar vooral over de studiefinanciering.’ Want 50Plus is, zoals steeds meer partijen in de Tweede Kamer, tegen het leenstelsel.

Haar tweelingzus Bertina is er ook, ze is in de partij vooral actief als fotograaf. Ze worden geflankeerd door hun stralende 70-jarige vader Guus, die zichzelf ‘de motor’ noemt achter de politieke acties van zijn dochter. Is een ouderenpartij niet moeilijk te verkopen aan jongeren? Hij twijfelt geen moment: ‘Oh nee, die komen vanzelf als het eenmaal bekend is.’

Pensioenen

Dat denkt ook de Rob van den Hoek (76), een doorgewinterde 50Plusser die in weer en wind de straat op gaat om te flyeren voor zijn partij - en ook hier een van de weinigen is die zich in clubkleuren heeft gehuld: het witte 50Plus-windjack. ‘Jongeren reageren vaak in de trant van ‘‘jammer dat het niet voor ons is’’, maar het goed regelen van pensioenen is juist voor de volgende generatie! Voor mij is het al goed geregeld.’

Van den Hoek waakt, zoals bijna alle aanwezigen, over de democratie binnen de partij. ‘De manier waarop het vorige wetenschappelijke bureau aan de kant is gezet, dat had de algemene ledenvergadering moeten doen.’ Dit bestuur trekt heel erg zijn eigen lijn, zegt ook een ander congreslid. ‘Schone schijn, die rust’, vindt iemand anders.

De man die nu aan de touwtjes trekt, Dales, komt dan ook niet helemaal zonder kleerscheuren door de dag heen. Het bestuur moet toch weer uit zeven personen bestaan, beslissen de leden - tegen zijn wil. En waar Dales aanvankelijk wilde dat alleen honderd leden een kandidaat voor het bestuur kon voordragen, en dat afzwakte tot dertig, besluiten de leden dat de situatie bij het oude blijft: tien leden zijn genoeg om iemand voor te dragen.

Stikstofdebat

En de knaller komt op het einde, vlak voor Henk Krol zijn ogen op de Trêveszaal richt: de door het bestuur voorgestelde kandidaten voor de verkiezings- en de selectiecommissie worden niet overgenomen. Er is volgens de leden onvoldoende duidelijk gemaakt dat kandidaten zich konden melden, dus moet het hele proces over. Tot verdriet van Dales en Krol.

Toch hopen zij, dankzij de rust in de partij en de langzaam stijgende lijn in de peilingen, goed gepositioneerd te zijn om ‘een speler’ te worden, vooral als er na de volgende Tweede Kamerverkiezingen geen grote partijen meer over zijn. De rol van 50Plus in het stikstofdebat (waar de partij het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid kan helpen) is er een voorproefje van. Maar vandaag, in het Orpheus Theater, regeren de leden. Voor wie het nog steeds niet heeft begrepen, zegt een statige heer nog maar eens: ‘De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij.’