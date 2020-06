LeBron James: sterbasketballer én voorvechter van gelijk stemrecht

LeBron James hoopt in de toekomst niet alleen beoordeeld te worden als basketballer, maar ook op de manier waarop hij het leven benadert als een Afro-Amerikaanse man. Beeld USA TODAY Sports

Er is geen sporter van zijn kaliber, geen Afro-Amerikaanse atleet die zich vaker uitlaat over politieke en maatschappelijke kwesties dan LeBron James. Op zijn mediaplatform Uninterrupted of sociale media. En toch vond James dat hij meer kon doen. Woensdag voegde hij daad bij woord.

Samen met prominente zwarte collega’s uit de sport- en entertainmentwereld begon hij een non-profitorganisatie die het stemrecht van zwarte Amerikanen beschermt. ‘We hebben het gevoel dat we eindelijk een voet tussen de deur hebben’, lichtte James toe in een interview met The New York Times. ‘Hoelang dat zal duren, weten we niet, maar dit is het moment om een verschil te maken.’

James, bijgenaamd ‘The King’, zal het bereik van zijn sociale media gebruiken om jongeren aan te sporen om te gaan stemmen. Verspreid over verschillende platforms wordt de basketballer door 136 miljoen mensen gevolgd, iets minder dan de 137 miljoen Amerikanen die in 2016 hun weg naar de stembus vonden.

Stemprocedures

En dus werd er een nieuwe organisatie opgericht, gefinancierd door James en zijn zakenpartner en jeugdvriend Maverick Carter, met als doel de zwarte gemeenschap voorlichting te bieden over stemprocedures in de Verenigde Staten, met het oog op de aankomende presidentsverkiezingen van 3 november. ‘Ook over wat de andere kant probeert om je tegen te houden’, sprak James, doelend op Republikeinse wetgevers die het stemmen voor bepaalde groepen stemmers bemoeilijken, onder meer door strenge identificatiewetten.

Vanuit Democratische hoek klinkt al jaren het verwijt dat Afro- en Latijns-Amerikanen in sommige staten doelbewust worden tegengewerkt, bijvoorbeeld door het opdoeken van lokale stembureau’s, lange wachttijden, verlate openingstijden en het verbieden van het vervroegd uitbrengen van stemmen. Een hogere opkomst onder deze groepen zou volgens verschillende peilingen uitpakken in het voordeel van Democratische kandidaten.

De naam van zijn nieuwe initiatief, ‘More Than a Vote’, sluit aan bij de slogan die James sinds enkele jaren omarmt, ‘More Than an Athlete’. Hiermee benadrukt hij dat hij in eerste instantie een individu is, betrokken bij de samenleving en zijn gemeenschap, en niet louter een talentvolle sporter. De afgelopen jaren opende de sterbasketballer van de Los Angeles Lakers onder meer een school voor kansarme jongeren in zijn thuisstad Akron, Ohio, en hij betaalde het collegegeld voor bijna tweehonderd jongeren uit achtergestelde gemeenschappen.

Simpel

Toen hij in 2018 kritiek leverde op president Donald Trump, beet een presentatrice van Fox News hem toe dat hij als simpele basketballer maar beter zijn mond kon houden. Shut up and dribble. James, opgegroeid met een alleenstaande moeder in een van de armste wijken van Ohio, besloot zijn maatschappelijke invloed juist te vergroten, ook nadat hij door president Trump als dom werd bestempeld.

James won twee kampioenschappen met de Miami Heat (2012 en 2013), en een derde met de Cleveland Cavaliers (2016). Bij de Lakers jaagt hij op nieuwe trofeeën die zijn status als een van de beste ooit moeten verstevigen. In gesprekken over James gaat het al snel over nalatenschap. Waar past hij in het rijtje van grootheden? Zal hij Michael Jordan ooit bijhalen?

Dat houdt ook James bezig, maar meer nog wil hij herinnerd worden door zijn bijdragen buiten de lijnen. ‘Ik word geïnspireerd door mensen als Muhammad Ali en Kareem Abdul-Jabbar, zij die opstonden toen de omstandigheden nog veel erger waren dan vandaag’, zei James in The Times. ‘Hopelijk zullen mensen me in de toekomst niet alleen beoordelen als basketballer, maar ook op de manier waarop ik het leven benaderde als een Afro-Amerikaanse man.’