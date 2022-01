Leaseplan zet in op schaalvergroting met overname door ALD: ‘Er zit vooral potentieel in private lease’

Exterieur van leasemaatschappij LeasePlan in Breukelen. Beeld ANP / Rob Engelaar

ALD neemt voor zo’n 4,9 miljard euro alle aandelen in LeasePlan over van de huidige eigenaren van LeasePlan. De overname komt niet geheel onverwacht. Eind oktober lieten de twee partijen al weten dat ze onderhandelden over een fusie, maar nu blijkt dat er toch is gekozen voor een overname.

LeasePlan werd 2016 nog voor 3,7 miljard euro overgenomen door een consortium van investeerders, waaronder pensioenuitvoerder PGGM. In 2018 ketste een beursgang van het Almeerse bedrijf af door dalende aandelenkoersen.

LeasePlan heeft 1,8 miljoen auto's in bezit en is actief in 32 landen. Met een omzet van 9,8 miljard euro is het marktleider in Nederland. Ook ALD, dat met bijna 1,7 miljoen auto’s actief is in 43 landen, is op zichzelf al een grote speler. De twee bedrijven gaan nu samen verder als NewALD. Met de overname hoopt NewALD een wereldwijde speler te worden in de leasebranche en wil verder werken aan digitalisering en verduurzaming van het wagenpark. De overname moet binnen een jaar zijn afgerond.

Private lease

Sinds het begin van de coronacrisis is de leasemarkt behoorlijk opgeschud. Door het thuiswerkadvies nam in 2020 het aantal zakelijke leaseauto's af met 2 procent, maar dat werd ruim goedgemaakt door de toename van het aantal private leaseauto's met 13,8 procent. Ook LeasePlan heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de toenemende populariteit van private lease, maar het wagenpark van het Almeerse bedrijf is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Rico Luman, sectoreconoom transport en mobiliteit bij ING, ziet de overname daarom vooral als een poging om sterker te staan in een snel veranderende markt. ‘Corona heeft een forse impact gehad op de zakelijke lease. Er is sprake van een herbezinning op leaseregelingen bij grote bedrijven, waardoor het aantal zakelijke kilometers terugloopt. Dat gaat wel herstellen, maar zal niet terugkomen op het oude niveau. Tegelijkertijd zie je dat veel zakelijke rijders overstappen op private lease.’

Volgens bestuursvoorzitter Tex Gunning van LeasePlan zal de markt voor leaseauto's dan ook blijven groeien. ‘Mensen willen geen auto's bezitten, maar willen een abonnement hebben op auto's', vertelde hij aan NPO Radio 1. Met de overname kan het nieuwe bedrijf volgens Gunning optimaal gebruik maken van de kansen die deze biedt: ‘Dit is een fusie die gebaseerd is op groei, en die de groei ziet aankomen, in plaats van een fusie die door kosten gedreven wordt.’ Ook Luman ziet kansen: ‘Er zit vooral veel potentieel in private lease. Het zou me niet verbazen als ze dat in andere markten willen gaan uitrollen.’

Gevolgen voor werknemers

Desondanks wil NewALD met de overname zo'n 380 miljoen euro aan kosten besparen. Gunning maakt zich geen zorgen dat dat gevolgen gaat hebben voor de 1600 werknemers van LeasePlan in Nederland: ‘Ik denk dat het aantal mensen dat we nodig hebben in een snelgroeiende markt alleen maar zal toenemen.’ Hij voorziet vooral een behoefte aan mensen die de digitalisering van de branche in goede banen kunnen leiden.

Ook in de relatie met autofabrikanten heeft de overname volgens Luman voordelen. Door aanhoudende chiptekorten heeft LeasePlan een historisch hoog openstaand orderpakket van tienduizenden auto's. De toenemende productie van elektrische auto’s kan ook zorgen voor schaarste aan batterijen. ‘In de huidige markt hebben de autofabrikanten de macht. Zij bepalen wie wat krijgt. Maar als grote afnemer kan NewALD meer druk zetten op de fabrikanten om te leveren.’

Tegelijkertijd zijn de chiptekorten ook een bonus voor de leasebedrijven: doordat nieuwe auto's niet geleverd kunnen worden, is de prijs van occasions de laatste tijd hard gestegen. Leasebedrijven kunnen hun gebruikte auto's dus voor de hoofdprijs verkopen.

Stuwende kracht verduurzaming

De leasesector is volgens Luman een stuwende factor achter de verduurzaming van het wagenpark. ‘Zakelijke reizigers maken veel kilometers, dan is elektrisch rijden vanwege de fiscale stimulans en lagere kosten per kilometer al snel aantrekkelijk. Dat is in Frankrijk niet anders, dus ik denk niet dat deze overname daar verandering in gaat brengen.’ NewALD laat weten dat het verder wil gaan werken aan verduurzaming.

De Franse bank Société Générale, waar ALD onderdeel van uitmaakt, wordt met 53 procent de grootste aandeelhouder van NewALD. De huidige eigenaren van LeasePlan krijgen 31 procent van de aandelen van NewALD. De Deense ALD-topman Tim Albertsen gaat het nieuwe bedrijf leiden.