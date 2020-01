Leasefietsen zijn nu aantrekkelijker – maar niet voor iedereen

Schoolhoofd Madeleen Ritsema op haar nieuwe e-bike. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het bevalt schoolhoofd Madeleen Ritsema uitstekend, de leasefiets die ze al enkele maanden ­gebruikt. Via haar werkgever kreeg ze korting op een e-bike. Daarmee rijdt ze op schooldagen 13 kilometer naar haar werk en ’s avonds weer 13 kilometer terug naar huis. ‘Ideaal op een dag met veel wind. Hiervoor was het verleidelijk af en toe de auto te pakken, dat hoef ik nu niet meer te doen.’

Profiteert Ritsema van de nieuwe leasefietsregeling van de Belastingdienst, die met de jaarwisseling van kracht is geworden, die leasefietsen aantrekkelijker moet maken? Ze twijfelt. ­Financieel pakt de nieuwe ­regeling ­mogelijk minder gunstig uit. Een geruststelling: ‘Het contract van mijn leasefiets is maandelijks opzegbaar.’

Forenzen kan een stuk groener, denkt de overheid. Minder autorijden en meer fietsen, met of zonder batterij, is goed voor het klimaat. Bovendien kan het een bijdrage leveren aan het verminderen van files en parkeeroverlast. En de fietser profiteert ook nog eens door een betere gezondheid.

De oude leasefietsregeling was ingewikkeld en daardoor weinig populair. De gebruiker moest bijvoorbeeld precies bijhouden hoeveel kilometer hij privé fietste voor de fiscale verrekening. De nieuwe regeling moet de boekhouding veel eenvoudiger maken. Sinds woensdag betaalt de werknemer met een leasefiets een klein bedrag per maand voor het gebruik van zijn voertuig.

Hoeveel precies hangt af van de hoogte van het inkomen. De waarde van de fiets wordt namelijk opgeteld bij zijn inkomen. Over het resultaat van die optelsom wordt vervolgens belasting geheven. Een kilometerboekhouding bijhouden hoeft niet meer. In een voorbeeld­berekening van de ANWB kost het leasen van een e-bike van 2.000 euro voor ­iemand met een bruto-inkomen van 35 duizend euro nu 4,92 euro per maand. Een speedpedelec (de e-bike die 45 kilometer per uur kan halen) van 3.500 euro kost circa 10 euro per maand. Let wel: hoe meer inkomen, hoe hoger de belasting, hoe hoger de maandlast.

De tweewielerbranche hoopt op een hausse aan bestellingen, maar er is ook twijfel. De werknemer die kiest voor een leasefiets verliest namelijk zijn reiskostenvergoeding. Dat kan per persoon tot meer dan 100 euro per maand schelen. Dat kan de keuze voor een leasefiets plotseling een stuk minder aantrekkelijk maken. Wellicht is het zelfs voordeliger de fiets zelf aan te schaffen. Hij draait dan zelf op voor de kosten van onderhoud, reparaties en verzekering. Wat ­financieel voordeliger is, verschilt per persoon. Het is de vraag of een werkgever eventueel nadeel wil compenseren.

Elektrische fietsen hebben de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Van de in 2018 verkochte fietsen was in 2018 bijna de helft een e-bike. ‘De markt explodeert’, bevestigt Jelle Visser van e-bike-to-go, een bedrijf in leasefietsen. ‘Vooral bedrijven schaffen vaker leasefietsen aan.’ Denkt hij nog veel meer fietsen te slijten door de nieuwe leaseregeling? ‘Om een eerlijk antwoord te geven: nee.’

Dat komt volgens Visser ook doordat een leasefiets niet per se voordeliger zal uitpakken. Dat geldt voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een bedrijf moet de kosten van leasen vergelijken met de gebruikelijk te betalen reisvergoeding. Hij ziet de leasefiets vooral als ‘aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde in een krappe arbeidsmarkt. Je laat als bedrijf zien dat je duurzaam bent en meedenkt met het personeel.’

Schooldirecteur Ritsema hoopt dat haar kostenberekening gunstig zal uitpakken. ‘Er is maar een beperkt aantal parkeervergunningen. In het onderwijs, waar te weinig personeel is, wil je mensen lokken. Dat kan met een leasefiets.’