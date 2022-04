Le Pen trotseert Macrons spervuur van vragen over haar Russische banden

De Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen tijdens het debat. Beeld ANP / EPA

Het zwaarste geschut kwam woensdagavond van Macron. Die hakte vrijelijk in op de Russische sympathieën die Marine Le Pen en haar Rassemblement National zouden hebben. Is ze nog steeds een bewonderaar van Poetin? Wordt ze betaald met geld van dezelfde Russen die bij de vorige verkiezingen hebben geprobeerd Macrons campagne te verstoren? Is ze werkelijk tegen Europa?

Macron vuurde zijn vragen een voor een af op Le Pen. Hij beschuldigde haar en haar partij van het accepteren van een lening bij een Russische bank ‘en die niet terug te betalen’. Waarom geen Franse bank? De suggestie was duidelijk: ‘U bent afhankelijk van Russische macht. En veel van uw keuzes kunnen worden uitgelegd door deze afhankelijkheid.’

Le Pen knipperde niet eens met haar ogen. Ze had zich op deze vragen voorbereid en klonk standvastig in haar antwoorden. Ze ging naar een Russische bank omdat geen Franse bank haar partij een lening wilde geven. ‘Was u toen niet minister van Financiën?’ vroeg ze Macron fijntjes. Dat was hij, ‘maar hij ging niet over de banken’ mompelde hij. En de lening was inderdaad nog niet afbetaald, erkende Le Pen, maar ook dat was niet zo vreemd: ‘we betalen elke maand netjes wat we moeten betalen, maar we zijn een arme partij’.

Ze had een lening, maar die lening maakte haar niet afhankelijk, net zo min als een lening bij een Franse bank mensen afhankelijk maakte, zei Le Pen: ‘Ik ben een volledig vrije en onafhankelijke vrouw. Ik ben een patriot, al heel mijn leven.’ Toen Macron maar niet wilde ophouden werd de discussie even een gevecht van interrupties waarin Le Pen verzuchtte: ‘Dat is gewoon niet waar’ en ‘Dat is niet eerlijk’, tot ze gered werd door de bel – het debat was aan een strak tijdsschema gebonden en de leiding was strikt.

Ze vocht met kracht tegen het beeld dat ze afhankelijk was van Poetin en voorstander zou zijn van de Russische invasie in Oekraïne. Ze was voor het sturen van wapens, defensieve wapens, maar niet van wapens die van Frankrijk een partij in de oorlog zou maken, een cobelligérent. Ze was tegen de oorlog en vóór sancties, met één uitzondering: ze was tegen een importverbod op Russische olie en gas. De consequenties van zo'n verbod zouden rampzalig zijn: die treffen de Franse burger die het toch al zo zwaar heeft, en jagen de Russen in de armen van China: twee landen die samen een enorme supermacht kunnen worden.

Macron probeerde haar nog het anti-Europese gedrag van haar partijleden voor de voeten te werpen, of het feit dat haar partij in 2014 ‘als eerste’ de annexatie van de Krim had goedgekeurd, maar Le Pen hield zich staande zonder haar kalmte te verliezen. In die zin boekte ze in ieder geval een overwinning op zichzelf, omdat ze vijf jaar geleden in een zelfde debat met dezelfde Macron pijnlijk onderuit ging en vervolgens met groot verschil de verkiezingen verloor.

Het televisiedebat, van tweeëneenhalf uur was het hoogtepunt van de campagne van de presidentsverkiezingen die zondag worden gehouden. In Frankrijk werd ernaar uitgekeken omdat men vermoedde dat dit twistgesprek de doorslag kon geven in de strijd waarin Macron tot dusver in de peilingen maar een bescheiden voorsprong wist te halen.