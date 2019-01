Lawinegevaar, omgevallen bomen en eindeloze files: sneeuwchaos in Duitse en Oostenrijkse Alpen

Mensen proberen de wegen begaanbaar te houden na zware sneeuwval in Duitsland. Beeld REUTERS

Het sneeuwde niet alleen hoog in de bergen, maar ook in dalen waar dusdanige pakken sneeuw een uitzondering zijn en de winter tot nog toe opvallend zacht was. Meteorologen verwachten dat er in de noordelijke Alpen de komende dagen nog een meter bij zal vallen.

Verschillende Oostenrijkse dorpen, waaronder de skigebieden Obertauern en Saalbach-Hinterglemm, zijn afgesloten van de buitenwereld. Meer dan 2.700 mensen zouden vastzitten, berekende de publieke omroep ORF. Uitvalswegen zijn onbegaanbaar vanwege lawinegevaar, versperd door bomen die bezweken zijn onder het gewicht van de sneeuw. Ook wordt in de deelstaat Tirol het maken van bergwandelingen afgeraden.

Levensgevaarlijk

In het Beierse Bad-Tölz kwam een 44-jarige tourskiër om het leven nadat hij werd getroffen door een besneeuwde boomkruin. Elders in Beieren werd een 20-jarige vrouw bedolven onder een lawine, en ook in het Oostenrijkse gebied Vorarlberg eiste de sneeuwval drie levens. Skiën buiten de piste kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwden de weerdiensten, omdat het lawinegevaar op sommige plaatsen zo groot is dat sneeuwmassa’s ook zonder menselijk ingrijpen op drift kunnen raken.

Hoewel de Oostenrijkse autoriteiten toeristen afraadden de weg op te gaan, stapten veel mensen zaterdag toch in de auto op weg naar huis – de kerstvakantie was immers voorbij en vandaag begint overal het werkende leven weer. Wegversperringen werden door sommige automobilisten genegeerd, waardoor in de buurt van het Oostenrijkse plaatsje Wildalpen vier auto’s onder een lawine vandaan moesten worden gegraven. De inzittenden bleven ongedeerd. Op de Duitse snelwegen stonden files van tientallen kilometers lang.

Openbaar vervoer

Op het spoor is de situatie niet veel beter. De nachttrein van Graz naar Zürich stond in de nacht van zaterdag op zondag vier uur lang stil, nadat de bovenleiding was getroffen door een boom. In Duitsland reden ten zuiden van München dit weekend sowieso weinig treinen. Op sommige trajecten werd het verkeer preventief stilgelegd.

Omdat het personeel van de luchthaven van München problemen heeft met het sneeuwvrij houden van de landingsbaan en op een aantal andere Duitse vliegvelden gestaakt wordt door het veiligheidspersoneel, is de deelstaat Beieren maandag moeilijk te bereiken per openbaar vervoer.

Voor de meeste schoolkinderen in het zuidelijke deel van Beieren duurt de kerstvakantie daarom een paar dagen langer. Ze krijgen tot nader order ‘sneeuwvrij.’

Een ingesneeuwde auto op een parkeerplaats in Oostenrijk. Beeld EPA

‘Rechten en plichten bij sneeuwchaos’

Voor werknemers is de sneeuwval minder goed nieuws, blijkt uit een artikel dat maandag op de website van Der Spiegel verscheen, getiteld ‘rechten en plichten van werknemers bij sneeuwchaos.’

Daaruit blijkt dat hevige sneeuwval in Duitsland niet geldt als ‘overmacht.’ Met andere woorden: als de sneeuwval voorspeld is zijn werknemers nog steeds verplicht op tijd op hun werk te verschijnen, ‘ook als dat betekent ze ’s morgens veel eerder op weg moeten.’

Iets van een geruststelling: ‘Wie toch te laat komt, bijvoorbeeld omdat het openbaar vervoer niet rijdt, kan niet zomaar worden ontslagen’, aldus Der Spiegel. Wel kan de werknemer hem dwingen de verloren tijd in te halen of kan hij het loon tijdelijk korten.