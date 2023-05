Lawine doodt 11 leden van nomadische stam in Pakistan, president waarschuwt voor meer natuurrampen

Reddingswerkers brengen de gewonden naar een ziekenhuis. Beeld ANP / EPA

De nomadenstam was bezig aan een tocht door de Shounter Top Pass, een zeer bergachtig gebied in het noorden van Pakistan, toen het in de vroege zaterdagochtend werd verrast door de lawine. De pas, die zich op 4.420 meter boven zeeniveau bevindt, verbindt het Astore-district van de Gilgit-Baltistan-regio met de aangrenzende Kashmir-vallei.

Zware weersomstandigheden bemoeilijkten de reddingsoperatie en de toegang tot de afgelegen locatie. Voor de reddingsoperatie werden onder meer twee militaire helikopters ingezet. Inmiddels zijn alle lichamen van de slachtoffers geborgen, zo maakte de rampenbestrijdingsdienst van het land zaterdag bekend. Ook raakten zo'n 25 mensen gewond. Zij zijn voor behandeling naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Sommigen verkeren in kritieke toestand.

Kuddes verplaatsen

In de zomer verplaatsen de nomaden kuddes geiten van de vlaktes van Punjab naar de hoge graslanden in de Kashmir-vallei en vervolgens verder naar het aangrenzende Gilgit Baltistan door de Shounter-pas. Het gebied, ook wel het land van de gletsjers genoemd, heeft de afgelopen jaren vaak te maken gehad met lawines en sneeuwverschuivingen. ‘Dit soort incidenten zullen we steeds vaker gaan zien in Pakistan vanwege de klimaatverandering’, zei de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif.

Pakistan, dat de afgelopen jaren steeds vaker te maken heeft met enorme moessonregens en smeltende gletsjers in de noordelijke bergen, behoort tot de top 10 van landen die het risico lopen op natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering. Sharif riep de internationale gemeenschap op om haar verantwoordelijkheid te nemen om ontwikkelingslanden die met economische uitdagingen worden geconfronteerd, te behoeden voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering.