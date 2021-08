Lavreysen sprint naar goud op koningsnummer baanwielrennen, zilver voor Hoogland

Harrie Lavreysen viert zijn overwinning op Jeffrey Hoogland, in de finale van de sprint bij het baanwielrennen. Beeld AFP

Richting het einde van de tweede heat zag het er slecht uit voor Lavreysen, die de eerste race van Hoogland verloor en in race twee op onoverbrugbare achterstand oogde. Maar met een spectaculaire eindsprint knokte de 24-jarige baanwielrenner zich op gelijke hoogte, waarna hij de derde heat overtuigend won.

Nederland was al voor de finale verzekerd van de twee meest felbegeerde medailles in de discipline, nadat Lavreysen en Hoogland (28) eerder op vrijdag hun halve finales overtuigend wonnen. Vooraf golden zij, vrienden van elkaar, al als voornaamste kanshebbers voor een gouden plak bij de sprint.

Het is voor beide baanwielrenners de tweede keer dat ze in de prijzen vallen op deze Olympische Spelen. Woensdag wonnen zij samen goud bij de teamsprint, in een ploeg met Matthijs Büchli en Roy van den Berg.

Hoogland was op weg naar de finale te sterk voor de Maleisiër Azizulhasni Awang, de Fransman Sébastien Vigier en de Rus Denis Dmitriev. Lavreysen versloeg achtereenvolgens Muhammad Sahrom (Maleisië), Jason Kenny en Jack Carlin (beiden Groot-Britannië). Beiden hadden in de halve finale aan twee heats genoeg om de eindstrijd te behalen.

Nederland heeft nu in totaal 29 medailles gewonnen op de Olympische Spelen: acht keer goud, tienmaal zilver en elf bronzen plakken.