Lavastroom La Palma bijna bij zee, explosies en giftige gassen verwacht

Rook stijgt op vanuit afkoelend lava vlak bij Los Llanos de Aridane op La Palma. Als het hete lava van zo'n 1000 graden de koele zee bereikt, ontstaan mogelijk explosies en komen giftige gassen vrij. Beeld AFP

Aanvankelijk verwachtten wetenschappers dat de lava maandagavond al de westkust van La Palma zou bereiken. Omdat het tempo waarin het vloeibare gesteente voortkroop in de loop van de dag afnam, stelden zij hun prognoses bij. Het blijft moeilijk te voorspellen op welk moment de lavastroom in zee zal uitmonden.

Wanneer de lava en het zeewater samenkomen, vindt een botsing van temperaturen plaats: de lava is zo’n duizend graden Celsius, het zeewater ongeveer twintig. Daardoor kunnen niet alleen golven van kokend water ontstaan, ook vrezen wetenschappers dat delen van de kust instorten. Bovendien kan na een chemische reactie een stoompluim zoutzuur en kleine vulkanische glasdeeltjes verspreiden.

Uitbarsting

De vulkaanuitbarsting begon zondagmiddag in El Paso, een gemeente midden op het eiland. De laatste keer dat op La Palma een vulkaan uitbarstte was in 1971. De huidige eruptie kan nog wel even duren: vijftig jaar geleden bleef de vulkaan ongeveer een maand actief, net als bij een uitbarsting in 1949.

Tot nu toe heeft de vulkaanuitbarsting geen slachtoffers gemaakt. Wel hebben inmiddels 5.500 mensen noodgedwongen hun huizen verlaten. Volgens Mariano Hernández Zapata, voorzitter van de eilandraad van La Palma, is de situatie rondom de vulkaan ‘desolaat’, omdat de lavastroom ‘letterlijk huizen, infrastructuur en gewassen opeet die het aantreft op weg naar de kust’.

Enkele tientallen Nederlandse toeristen die via reisorganisatie Tui in een hotel aan de westkust van La Palma zaten, zijn geëvacueerd. Omdat de toegangswegen naar het hotel geblokkeerd dreigden te raken, besloten de lokale autoriteiten de mensen in veiligheid te brengen, aldus een woordvoerder van Tui. In totaal zitten ongeveer tweehonderd Nederlanders via de reisorganisatie op het eiland.

Maandag bereikte de lavastroom de eerste huizen. In El Paso werden ongeveer honderd huizen overspoeld door de lava. Het Spaanse leger werd ingezet om te helpen bij de evacuaties.