Laten we ons eens verplaatsen in de koeien die moesten opdraven bij het boerenprotest

Geert Wilders (PVV) staat in Den Haag bij het Kamergebouw de pers te woord naast een van de koeien die zijn meegenomen door boeren die met tractoren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Koeien zijn van nature nieuwsgierige beesten. Wandel op een rustige zomeravond langs een weide in de polder en binnen de kortste keren kijken ze op van het gras waar ze grazen, om hun aandacht naar jou te verleggen. Met een beetje geluk slenteren ze naar het hek toe waarop je met je ellebogen leunt, om je van geringe afstand te bestuderen. Vaak volgen er dan nog meer. Even later staart een samenscholing van goedmoedige dieren je aan totdat blijkt dat je, behalve misschien een welgemeende loei, niets te melden hebt. Het is dan alsof hun nieuwsgierigheid plaatsmaakt voor lichte teleurstelling over jouw gebrek aan zinnige conversatie. Ze druipen af en hervatten hun kalmerend gescheur aan de grassprieten.

Wat denkt de koe? Is ze behalve nieuwsgierig, ook melancholisch ingesteld, zoals singer-songwriter Meindert Talma in Mach mal Pause oppert?

De wolken, de wolken in de hemel

De akkers, de hereboerderijen

De vogels die boven de bomen zweven

en de koeien die dromen van een vorig leven

Mach mal Pause.

Als we ons dan toch trachten te verdiepen in de ziel van de koe: hoe zouden ze het vinden om altijd te worden aangesproken als ‘dame’? Zouden ze het respect dat uit dat woord klinkt eervol en geruststellend vinden? Of weten ze ten diepste best dat hun leven doorgaans heel anders, veel sneller en gewelddadiger eindigt dan dat van dames van de menselijke soort? En verklaart dat hun melancholische blik?

De twee koeien die moesten opdraven bij het veetelersprotest dinsdag voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag – wat hebben die gedacht toen ze uit de trailer werden geleid en te midden van een luidruchtige groep zelfverklaarde rentmeesters van Gods schepping terechtkwamen? Toen hun eigenaar de voor het stikstofbeleid verantwoordelijke minister Christianne van der Wal opriep om te kiezen welke van de twee jonge runderen naar huis mocht, en welk dierenleven dinsdagavond in het slachthuis zou moeten eindigen? Zouden ze hebben gedacht: dat lijkt vragen om een salomonsoordeel, maar wij weten wel beter. Want er wordt niet gekozen, aanstonds krijgen we allebéi een pin in de kop geschoten.

Zouden de koeien zich koesteren in de kortstondige aandacht van de blonde politicus in pak? Degene die zich vorige week ook al in een stal in Stroe meldde, om zich solidair te verklaren met ‘de boeren’ zonder te specificeren wie hij daarbij voor ogen heeft. Wilders, die tweette: ‘Niet stikstof maar de boerenhaat van dit kabinet maakt Nederland kapot. Ze willen boeren wegpesten en op hun grond zullen dadelijk wel nieuwe asielzoekerscentra worden gebouwd. Waanzin.’

Zou het ene rund tegen het andere hebben gemompeld: ‘Die PVV-leider waarschuwt vaak dat de Nederlanders ‘een minderheid in eigen land worden’. Zou hij dan niet weten dat die 17,7 miljoen exemplaren van homo sapiens in Nederland door ons, de tot vee gemaakten, met onze 4 miljoen runderen, 12 miljoen varkens, en 47 miljoen vleeskuikens (cijfers uit 2021, afkomstig van het CBS, red.) allang tot een minderheid in hun eigen land zijn gemaakt?’

Ooggetuigen van de demonstratie in Den Haag meldden op Twitter dat de twee koeien het kabaal en alle aandacht van de naar reuring hunkerende camera’s gelaten over zich heen hebben laten komen. Ze aten hooi uit een emmer en plasten, nature calling, zonder schaamte op straat. Hoewel er geen beelden van zijn, hebben de twee na afloop van het protest vermoedelijk de terugweg naar huis aanvaard in de trailer waarmee ze zijn gekomen en wachten ze in de stal de loop der dingen herkauwend, maar niet zorgeloos, af.