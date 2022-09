Laten we het voor de apocalyps losbarst nog even over de energieprijzen hebben

Leden van de Staten Generaal,

Vorig jaar liet de minister-president Ons hier zeggen dat elke tijd een overgangstijd is. Een stoplap natuurlijk, in verband met de demissionaire status van het kabinet toen. Thans zijn er die vinden dat het over de eindtijd zou moeten gaan, in verband met het klimaat. Laten we het voordat de apocalyps losbarst nog even over de energieprijzen hebben, want het halve mkb dreigt failliet te gaan en ook voor de gewone man zijn gas en licht onbetaalbaar.

Een goede zaak dus dat het kabinet daar nog voor Prinsjesdag wat aan wilde doen. Wij vroegen ons wel af of die plotselinge haast iets te maken heeft met het optreden van Frans Timmermans zondag bij Buitenhof, waar hij zei ‘urgentie’ te missen, om daarna het plan van GroenLinks en PvdA uit te venten om de energieprijzen te maximeren. Deze week sprak zijn luitenant Diederik Samsom de natie al tweemaal toe, onder meer over het waarom van de prijsexplosie. Samsom verklaarde dat de vraag naar energie alsmaar groeit, terwijl het aanbod afneemt. Geen speld tussen te krijgen.

Hij noemde een heleboel oorzaken van die wanverhouding, maar jammer genoeg niet de belangrijkste, namelijk het Europa-breed opzettelijk afknijpen van het aanbod. Als je het gebruik van elektriciteit geweldig stimuleert en onderwijl kolencentrales sluit, de gasbel versneld afbouwt, niet wil horen van kernenergie, en eigenlijk helemaal inzet op wind en zon terwijl je weet dat die bij lange na niet aan de behoefte kunnen voldoen, dan moet je niet raar opkijken als op zeker moment de prijzen de pan uitvliegen. Dat had Poetin beter in de gaten dan de Europese Commissie.

Ambtenaar of politicus

Bij zowel Timmermans als Samsom weet je nooit precies wie er zit, de Europese ambtenaar of de PvdA-politicus met ambities? Timmermans vond ook dat het tijd wordt dat de minister-president net als Den Uyl in 1974 tijdens de oliecrisis op televisie gaat zeggen dat ‘die tijd nooit meer terugkomt’. Minister Jetten kweet zich deze week van die taak. Mag ik eraan herinneren dat ‘die tijd’ van goedkope brandstof na 1974 verrassend snel terugkwam? Iets minder bangmakerij zou het landsbelang beslist dienen.

Nu we het toch over de jaren zeventig hebben. Twee weken geleden werd in het Catshuis een dik boek over die jaren gepresenteerd, getiteld Grote idealen, smalle marges. Redacteur Carla van Baalen vergeleek onze tijd met die woelige jaren – zeer gepolariseerd, ook een algeheel gevoel van somberte, hoge inflatie en een Club van Rome die de eindtijd proclameerde. Premier Rutte zag in zijn praatje in het Catshuis één verschil: de kemphanen Wiegel en Den Uyl konden het privé goed vinden, terwijl nu de woede in het parlement daarbuiten wordt voortgezet.

Vertrouwen bevolking

Mogen Wij hier twee verschillen aan toevoegen, die allebei bijdragen aan het chagrijn. Tegenwoordig is er een flink rechts deel van de Kamer dat wel veel herrie maakt, maar nooit mee bestuurt. Dat is zonder twijfel grotendeels de eigen schuld van PVV, Baudet en consorten. Het gaat om het gevolg: Nederland wordt langjarig linkser geregeerd dan past bij de werkelijke verhoudingen. Om een voorbeeld te geven: in de krant van vrijdag reageerde Gert-Jan Segers van de ChristenUnie op het feit dat zijn partij zich onlangs heeft neergelegd bij een mager asielakkoord waarin de gezinshereniging van vluchtelingen een paar maanden wordt opgeschort. Segers vond het ‘pijnlijk’, maar wees erop ‘dat 80 zetels in de Kamer juist een strenger asielbeleid willen’. Het is maar een voorbeeld, maar het helpt het vertrouwen niet als een meerderheid van de bevolking zich in haar opvattingen door het kabinet structureel gepasseerd weet.

Tweede verschil met de jaren zeventig. De rechter. Toentertijd was het nog geen usance dat organisaties met idealen en geld van de Postcodeloterij, hun gelijk haalden bij de rechter. Ook dat gebeurt tegen het gevoelen van de meerderheid in. Wij lezen op Huis ten Bosch het AD en daarin stond de laatste actie van stikstofactivist Johan Vollenbroek. In zijn eentje, dat wil zeggen samen met een beschermde orchidee, is hij bezig een overheidsproject van 2 miljard te torpederen om via de Maasvlakte CO2 af te voeren. Ik hoorde dat het kabinet in de Trêveszaal siddert in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

Heilige rechtsstaat

Aangezien Wij naar het woord van de Britse constitutionele denker Walter Bagehot het kabinet mogen aanmoedigen en waarschuwen: kunt u na weer een omstreden rechterlijke uitspraak niet eens iets anders verzinnen dan alleen maar prevelen dat de rechtsstaat heilig is? Zo is het tijdens de toeslagenaffaire een tijdlang ook gegaan, tot de rechter zelf het geitenpaadje vond van de evenredigheidstoets – wat betekent dat de schade die een vonnis teweegbrengt in geen verhouding staat tot de overtreding. Wij zijn geen jurist, maar spreken wel eens iemand in het land en als je nu vraagt om maatschappelijk explosiegevaar, moet u vooral Vollenbroek zijn gang laten gaan.

Leden van de Staten-Generaal. Aan de overkant van Het Kanaal wordt maandag mijn achteroudtante bijgezet. Wij zullen daar zeker aanwezig zijn. In de Volkskrant, die Wij van de hofarts maar eens per week mogen lezen, zag ik de brief van een zuurpruim over de overdreven aandacht voor het overlijden van een 96-jarige vrouw. Wie na alle tranen in Groot-Brittannië nog niet begrijpt dat de monarchie het enige instituut is dat de boel bij elkaar houdt, heeft – excusez-le-mot – een bord voor zijn kop. Voor het overige hoop ik dat Gods zegen op u neerdaalt.