‘Laten we elkaar zoenen, voordat de wereld eindigt’

Lionel Messi zoent zijn vrouw Antonella Roccuzzo in de populaire clip van rapper Residente. Beeld YouTube

Donderdagavond lanceerde Residente de videoclip bij het nummer Antes que el mundo se acaba (Voordat de wereld eindigt), een collage van 113 zoenende stellen uit tachtig landen. Twee dagen later was de clip op YouTube ruim 8 miljoen keer bekeken.

‘In plaats van terug te keren naar normaal, laten we opnieuw beginnen’, is de openingsboodschap van de bijna 8 minuten durende video. Residente, pseudoniem van René Pérez Joglar, en zijn vriendin Kasia Marciniak trappen af met een zoen van bijna een halve minuut. Daarna gaat de clip de wereld over, langs innige zoenen in huiskamers, badkamers en slaapkamers, op straat, op het dak en op het strand, van Puerto Rico tot China.

‘Wanneer kunnen we weer naar buiten? Niemand weet het’, zingt Residente traag en ingetogen over een kabbelende muziekstroom van viool en piano. ‘Laten we elkaar daarom nu een kus geven, voordat de wereld eindigt.’ En dat doen de koppels die op verzoek van de artiest hun bijdrage hebben geleverd aan de clip, een kunstwerk dat ook zonder de expliciete verwijzingen in de songtekst een eerbetoon is aan een wereld in lockdown.

Zoekplaatje

Het is alsof de stellen zijn vergeten de camera van hun Zoom-sessie uit te zetten en de kijker vanuit zijn eigen quarantaine per ongeluk al die intieme momenten krijgt te zien: een hand in een nek, een lip tussen tanden, een punt van een tong, een verliefde lach, dan weer een zoen. Het voelt bijna ongepast, maar nu al die camera’s toch openstaan blijf je kijken.

Bovendien is de clip een zoekplaatje, tussen de vele onbekende zoeners zitten een paar wereldberoemde die met even weinig opsmuk worden opgediend. Plots komt vanuit Barcelona de tong van Lionel Messi voorbij die verdwijnt in de mond van zijn vrouw Antonella Roccuzzo. En die twee zoenende mannen in Los Angeles, dat zijn zanger Ricky Martin en zijn echtgenoot Jwan Yosef. Dat stel in Californië blijken acteurs Ben Affleck en Ana de Armas.

Ook de artiest zelf wist een opmerkelijk detail te ontdekken. Op Instagram speelt hij een zoenend koppel vertraagd af: haar opwaaiende haren vormen een hart. ‘Magisch’, constateert Residente. ‘Dit is geen special effect, maar samenspel van de wind, het haar en de zon.’

De video is wel grotendeels een heteroseksuele aangelegenheid. Tussen de 113 stellen zit slechts een handjevol homoseksuele koppels. Wie er al helemaal bekaaid vanaf komt, is de alleenstaande kijker die het eventuele einde van de wereld niet kan verzachten met een kus.