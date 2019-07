‘Laten we de aliens opzoeken’ – 1,7 miljoen Facebook-gebruikers willen mogelijk testbasis VS bestormen

alien Beeld Getty Images

De Nevada Test and Training Range, waar Area 51 onder valt, is sinds de jaren vijftig in gebruik als luchtmacht- en testbasis van de Amerikaanse overheid. Het raadselachtige gebied is hermetisch afgesloten en voer voor complotdenkers. Zo zouden er geheime ontmoetingen met buitenaards leven plaatsvinden en er met tijdreizen worden geëxperimenteerd. Lang wilde de overheid niets zeggen over het precieze doel, maar in juni 2013 erkende de CIA – na jarenlang aandringen – dat Area 51 een militair oefenterrein is.

‘Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden’, staat op de Facebookpagina van het op 27 juni gelanceerde ‘evenement’. ‘Laten we de aliens opzoeken.’ Matty Roberts, een van de bedenkers, had zich niet gerealiseerd dat er zoveel mensen bereid zijn de mysterieuze locatie te overvallen. ‘Het was bedoeld als grap om mijn pagina met memes te promoten’, zei hij tegen het Amerikaanse mediabedrijf NPR.

Roberts maakte het evenement aan, nadat hij 20 juni een interview met Bob Lazar had gezien. Lazar werkte jarenlang in de buurt van Area 51. Sinds 1989 claimt de klokkenluider dat de VS buitenaardse ruimteschepen bezitten.

Vorig jaar verscheen de Netflix-documentaire Bob Lazar & Flying Saucers, waarin hij uitlegt hoe de Amerikaanse overheid hem het zwijgen heeft proberen op te leggen.

‘Dodelijk geweld’

Nog altijd is Area 51 niet toegankelijk voor publiek. Borden in de omgeving van het gebied waarschuwen dat ‘dodelijk geweld’ kan worden gebruikt tegen mensen die zich ongeoorloofd toegang proberen te verschaffen.

Toch zijn er genoeg toeristen die het gebied willen bezichtigen. Connie West profiteert van die aanwas en runt al jaren het hotel-restaurant Little A’Le’Inn in het nabijgelegen dorpje Rachel. Tegen de lokale nieuwszender KLAS-TV vertelt West dat alles is volgeboekt voor 20 september. ‘Het is krankzinnig.’

Organisator Roberts betwijfelt of ‘een echt leger Area 51 gaat bestormen’. Tegen NPR zegt hij wel in gesprek te zijn voor een alternatief evenement. In afwachting van het mogelijke contact met buitenaardse wezens liet het biermerk Bud Light op Twitter alvast weten dat hun bier zeer geschikt is voor buitenaards leven. ‘Wij produceren een licht ruimtebier met een frisse smaak en een goede afdronk.’