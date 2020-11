‘Laten we alsjeblieft dit jaar nog afsluiten met een geweldig feest. Daar hoort vuurwerk bij’

Nieuwjaarsnacht in Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Jefrey Vermeulen, traumachirurg bij het brandwondencentrum in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam:

‘Weet je hoeveel mensen tussen 1 december en 1 januari 2020 zijn binnengebracht in de acht ziekenhuizen hier in Zuidwest-Nederland vanwege vuurwerkletsel? Op de spoedeisende hulp kwamen er 63 binnen, van wie er vijftien zijn opgenomen. Dat is nog geen twee per ziekenhuis. Als je die eraf haalt, helpt dat niet erg om de druk op de zorg te verlichten.

‘Dit plan van het kabinet is voor de bühne. Makkelijk scoren. Wat helpt tegen corona, is als mensen niet met een glas champagne bij elkaar gaan staan en zoenen met Oud en Nieuw. Dan voorkom je besmettingen en verlicht je de druk op de zorg. Maar voor de drukte in de brandwondencentra hoef je het vuurwerk niet te verbieden.’

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum:

‘In Hilversum zouden we voor het achtste jaar op rij een vuurwerkshow organiseren. Vorig jaar kwamen daar zevenduizend mensen op af. Maar dat kan dit jaar ook niet, want je wilt vanwege corona niet dat mensen in grote groepen samenkomen. Het is jammer, maar het is niet anders.

‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Vanwege corona is het vuurwerkverbod in een stroomversnelling gekomen, al is het eenmalig. Het is een hard gelag voor de vuurwerkbranche, die mensen horen dit zeven weken voor de jaarwisseling. Maar het zou bizar zijn om de zorg ook nog de vuurwerkslachtoffers te laten opvangen.

‘Laatst is hier in Hilversum nog voor een paar ton aan illegaal vuurwerk onderschept. Maar over het algemeen hebben we weinig grip op het illegale vuurwerk, dat kan ons dit jaar nog lelijk opbreken.’

Danny van Herwijnen van wandelspeciaalzaak (en vuurwerkverkooppunt) Van Herwijnen in Zoetermeer:

‘Dit gaat niets oplossen. Het is het illegale vuurwerk dat voor de grote problemen en het letsel zorgt, niet de compounds en de potten die wij eind dit jaar in onze winkel zouden verkopen. Er wordt, schat ik, evenveel legaal als illegaal vuurwerk verkocht en reken maar dat mensen dit jaar alleen maar meer vuurwerk in België, Duitsland of Polen gaan inslaan.

‘De vuurwerkbranche heeft al zo veel gedaan om de jaarwisseling veiliger te laten verkopen. Romeinse kaarsen, babypijlen en single shots verkopen we niet meer. We geven vuurwerkbrillen weg en geven voorlichting op scholen. Corona wordt nu als reden aangegrepen door de mensen die toch al langer voor een verbod zijn. Je kunt de legale vuurwerkhandel wel weghalen, maar dat leidt alleen maar tot meer slechter en dus gevaarlijker vuurwerk met Oud en Nieuw.’

Edward van Zwam, wijkagent in Vlissingen:

‘Voor wijkagenten is het vooral fijn dat we beter op illegaal knalvuurwerk kunnen handhaven. Dat wordt geregeld naar ons gegooid. Maar zo’n cobra 8 heeft de kracht van een handgranaat, dat is gewoon een aanslag op ons leven. Er wordt ook veel mee vernield. Verkeersborden die worden omgevouwen, prullenbakken die compleet uit elkaar klappen... Ik heb zelfs een keer een cobra op de ruit van een winkel geplakt zien worden.’

‘Een tijdelijk algeheel verbod lijkt mij verstandig. Ook het consumentenvuurwerk levert een aantal gewonden per jaar op. Dat kunnen de ziekenhuizen nu niet gebruiken. Maar als we zoiets besluiten, moeten we met elkaar afspreken het zo goed mogelijk te handhaven. Ik heb geen glazen bol, maar ik vermoed dat de normale bezetting niet voldoende is.’

Peter Jan Margry, etnoloog aan de Universiteit van Amsterdam en het Meertens Instituut:

‘Oud en Nieuw is voor mensen het wegknallen van het oude jaar. Vuurwerk is geworteld in de Nederlandse samenleving en dat al behoorlijk lang. Al vanaf de Middeleeuwen werd er met kruit lawaai gemaakt, bijvoorbeeld voor de grote entrees van de landsheren of het vieren van vredes als die van Münster. Maar het afsteken is pas massaal geworden na de Tweede Wereldoorlog, toen we genoeg geld kregen en het massaal en goedkoop werd geproduceerd.

‘Mensen stellen vuurwerk nu gelijk aan Sinterklaas en zeggen: we raken weer een traditie kwijt. Het is eerder iets heel persoonlijks: iemand die zelf rotjes heeft gekocht, is echt niet geïnteresseerd in de buurman die voor honderden euro’s de lucht in schiet. Dat de waardering voor vuurwerk afneemt is duidelijk. Mensen zijn toch gaan inzien dat het afsteken veel consequenties heeft: het levert vervuiling, schade en gewonden op.’

Marco (53, wil zijn achternaam niet in de krant), vuurwerkliefhebber:

‘Door privéomstandigheden konden we vorig jaar met Oud en Nieuw geen feestje bouwen, terwijl we voor zevenhonderd euro vuurwerk hadden ingekocht. Onze vriendengroep heeft dat bewaard voor dit jaar. Ik ben nog steeds van plan dat af te steken. Nog een jaar zonder vuurwerk zou ik heel lastig vinden.

‘Dat de politiek nitraten en zware cobra’s verbiedt, kan ik goed begrijpen. Voor oude mensen en huisdieren is dat niet tof. Maar siervuurwerk, wat is daar nu mis mee? Ik geloof niet dat daar veel slachtoffers van komen. Ja, misschien iemand die lamlazerus boven zo’n pot blijft hangen. Maar als je normaal doet, is er niks aan de hand.

‘In het verleden heb ik weleens vuurwerk in België gekocht. Ik zou wel overwegen om dat nu weer te doen, al hebben we dit jaar genoeg. Ik snap dat je de zorg niet met slachtoffers wilt opzadelen. Aan de andere kant: we hebben zo’n klotejaar achter de rug. Ik heb mensen verloren door corona, financieel moeilijk gezeten door weinig werk. Laten we alsjeblieft dit jaar nog afsluiten met een geweldig feest. Daar hoort vuurwerk echt bij.’