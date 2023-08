Lastiggevallen vrouwen kunnen tijdens Formule 1-races terecht bij een steunpunt, ‘maar ‘minder drank helpt ook’

Drukte bij de Formule 1-wedstrijden van 2022. Elke 5 minuten arriveerde er een volle trein in Zandvoort. Beeld Olaf Kraak / ANP

Het steunpunt werd in het leven geroepen nadat vorig jaar tientallen vrouwen zouden zijn lastiggevallen op het Zandvoortse circuit. De vrouwen zouden zich hebben gemeld bij Formule 1-Vrouwen, een club voor vrouwelijke racefans. Volgens oprichter Svenja Tillemans zeiden de vrouwen dat ze in billen en borsten waren geknepen en dat ze waren bekogeld met bier. Sommigen vertelden dat er ongewenst foto’s en video’s van hen werden gemaakt. Bij een 19-jarige vrouw werd haar broek naar beneden getrokken, aldus Tillemans. Twee vrouwen deden uiteindelijk aangifte van aanranding. Volgens de politie zijn beide aangiftes onderzocht, maar heeft dit ‘helaas niet geleid tot een verdachte of een aanhouding’.

Bij de Formule 1 worden dit weekend 105 duizend bezoekers per dag verwacht. Het steunpunt is volgens een woordvoerder niet zichtbaar aanwezig, maar bevindt zich achter de schermen. Bezoekers kunnen naar een noodnummer appen of een medewerker aanspreken en desgewenst worden doorverwezen naar de twee vertrouwenspersonen: een man en een vrouw.

Instructievideo

In een instructievideo hebben medewerkers te horen gekregen hoe ze moeten handelen bij ongewenst gedrag: ‘Onze bezoekers weten dat seksueel ongewenst gedrag niet geaccepteerd wordt. Voelt het niet okay, dan is het vaak ook niet okay’, luidt de instructie. ‘Spreek de groep aan op een open wijze, bijvoorbeeld door te zeggen: kan ik iets voor je doen?’ En: ‘Neem meldingen altijd serieus.’

De woordvoerder van de Dutch Grand Prix wil niet zeggen wat deze vertrouwenspersonen precies doen als mensen zich melden, behalve gesprekken voeren. ‘Dat is vertrouwelijk. Ik ga jou toch ook niet vragen wat er precies bij je huisarts gebeurt?’ Wel stelt hij dat het steunpunt niet alleen voor vrouwen is. ‘Iedereen moet zich veilig voelen. Het is ook voor mannen, kinderen en gehandicapten. Want gehandicapten worden ook uitgescholden, bij wijze van spreken.’

Maatschappelijk probleem

De Dutch Grand Prix stelt met alle vrouwen te hebben gepraat die zich vorig jaar bij hen hebben gemeld. De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel dat er zijn. ‘Het is heel fijn dat jullie dit allemaal aan ons vragen, maar het lastigvallen van vrouwen gebeurt niet alleen bij de Formule 1. Dit is een maatschappelijk probleem. Moeten wij dan het beste jongetje van de klas zijn?’

Svenja Tillemans, de vrouw die het grensoverschrijdend gedrag vorig jaar aankaartte, sprak meermaals met de organisatie. Ook woensdag heeft ze nog een gesprek. ‘Ze hebben echt hun best gedaan’, zegt ze. ‘Maar er is één ding waarvoor ik nog wil pleiten: minder alcohol. Te veel alcohol leidt tot dit soort gedrag – dat is bekend. Sommige bezoekers beginnen met drinken als ze aankomen op de camping en ze houden pas weer op als de race is afgelopen. De race begint om 3 uur ’s middags. Waarom moet je om 7 uur ’s ochtends al bier kunnen kopen?’

Ook Stichting Rutgers zegt de race-organisatie eerder te hebben geadviseerd om onder meer alcoholmisbruik tegen te gaan. Deskundige Willy van Berlo: ‘Het is vooral belangrijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en niet alleen meldingsprocedures op te zetten.’