Lastercampagne tegen zoon Biden vooralsnog mislukt

Joe Biden samen met zijn zoon bij de Democratische conventie in 2008. Beeld AFP

De senaatscommissie van Binnenlandse Veiligheid concludeert dat het ‘onhandig’ en ‘problematisch’ was dat Hunter Biden bij een van corruptie verdacht Oekraïense energiebedrijf werkte en daar miljoenen verdiende, terwijl zijn vader vicepresident van de VS was. Maar er is geen bewijs gevonden dat het Amerikaanse buitenlandbeleid daardoor is beïnvloed.

President Trump vindt desalniettemin dat Joe Biden zijn campagne voor het presidentschap moet staken, omdat hij ‘alles wist’ over ‘de miljoenen die zijn zoon Hunter heeft gestolen’ in Oekraïne. Volgens Bidens campagnewoordvoerder gaat het om een ‘complottheorie’.

Het senaatsonderzoek dat woensdag uitkwam en door een Republikein is geleid, is niet het bommetje waar Trump al maanden op heeft gezinspeeld. Er zijn geen strafbare feiten ontdekt die Joe Biden of zijn zoon Hunter zouden hebben gepleegd.

Russian Billionaire wired Hunter Biden 3 1/2 Million Dollars. This on top of all of the other money he received while Joe was V.P. Crooked as can be, but Fake Mainstream Media wants it to just go away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 september 2020

Wraak voor afzettingsprocedure

Er is president Trump veel aan gelegen om Joe en Hunter Biden af te schilderen als personen die zouden samenspannen met een buitenlandse mogendheid om er zelf beter van te worden. Het zit Trump dwars dat hij zelf meerdere malen door de Democraten is beschuldigd van samenzwering met een buitenlandse mogendheid, namelijk Rusland. Speciaal aanklager Robert Mueller vond hiervoor overigens geen bewijs.

De handel en wandel van Hunter Biden staat ook aan de basis van de afzettingsprocedure tegen Trump eerder dit jaar. De president had volgens een klokkenluider eerder de Oekraïense president onder druk gezet om een onderzoek te starten naar de belangen van de Bidens in Oekraïne. Trump dreigde Oekraïne militaire hulp te onthouden als dat onderzoek er niet zou komen. Voor Democraten was dit voorval genoeg om Trump af te zetten, maar dat voorstel werd tegengehouden door de Senaat, waar Republikeinen in de meerderheid zijn.

Trump wil nu wraak. Volgens hem zitten de Bidens juist fout en niet hij. Trump heeft Joe Biden er meermalen van beschuldigd dat hij als vicepresident onder Obama heeft geprobeerd om de Oekraïense openbaar aanklager te ontslaan, die onderzoek deed naar het energiebedrijf Burisma waar zijn zoon Hunter werkte. Biden zou de zakenbelangen van zijn zoon boven die van de VS hebben gesteld.

Biden heeft de beschuldiging altijd met klem weersproken. Zijn toenmalige kritiek op de Oekraïense aanklager Viktor Shokin had volgens hem niets te maken met zijn zoons werk. Maar wel met de pogingen van Amerikaanse en Europese autoriteiten om corruptie in Oekraïne aan te pakken. Het verhaal bleef tot op de dag van vandaag een welles-nietes verhaal tussen Trump en Biden. Het rapport pleit Biden nu vrij van strafbare feiten.

Joe Biden wordt aangesproken op de situatie rondom zijn zoon. Beeld REUTERS

Kwetsbare onthulling

Het rapport van de senaatscommissie maakt Biden wel kwetsbaar in de aanstaande drie presidentsdebatten met zijn rivaal Trump. De commissie concludeert namelijk ook dat hooggeplaatste diplomaten, onder wie de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, tegenover Joe Biden hun zorgen hebben geuit dat Hunters baan de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen suggereren. Hun zorgen bleven onbeantwoord.

Volgens de senaatscommissie zijn er nog meer details die nu nog niet uitgezocht konden worden. Als die extra informatie alsnog voor 3 november opduikt - en dat is niet uitgesloten - kan dat alsnog tegen Joe Biden gebruikt worden. Maar het is de vraag of dit een onderwerp is dat voor Amerikaanse kiezers zwaarder weegt dan de economische recessie en de coronacrisis.

Ruslandonderzoek

Er loopt nog een ander onderzoek naar Joe Biden zelf dat voor een schandaal kan zorgen. ‘De dag des oordeels zal binnenkort aanbreken', waarschuwde de Republikeinse senator Lindsay Graham begin september. Hij doelde daarmee op het lopende senaatsonderzoek naar de ware reden van het Rusland-onderzoek tegen Trump.

Republikeinen geloven dat Democraten in 2016 zo verbolgen waren over de winst van Trump dat zij onder valse voorwendselen een onderzoek startten naar de mogelijkheid dat Trump de presidentsverkiezingen alleen maar had kunnen winnen met illegale steun van Rusland.

Trump heeft het Ruslandonderzoek altijd een ‘hoax’ genoemd en de ‘grootste politieke heksenjacht in de geschiedenis van de VS’.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Lindsay Graham, als voorzitter van de justitiecommissie van de senaat, nog voor 3 november met zijn conclusies komt of het Ruslandonderzoek naar Trump legitiem was en wat de rol van Biden daarin was.