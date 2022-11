Lapid feliciteert Netanyahu met zijn overwinning en wenst hem succes ‘in het belang van het volk’

Benjamin Netanyahu, met links zijn vrouw, geeft een toespraak. Beeld Reuters

‘De staat Israël komt voor elke politieke overweging’, aldus Lapid in een verklaring. ‘Ik wens hem veel succes, in het belang van het Israëlische volk, en de staat Israël.’ Hij laat weten dat zijn staf zich voorbereidt op een overdracht van de macht.

Het rechtse kamp van Netanyahu, dat bestaat uit zijn eigen Likoedpartij, twee ultraorthodoxe partijen en een ultrarechts nationalistisch blok, heeft een comfortabele meerderheid behaald bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag, van in totaal 64 van de 120 zetels. Dat is voldoende voor de terugkeer van Netanyahu als premier. Het blok van vertrekkend premier Lapid bleef op 51 zetels steken. Het was de vijfde keer in vier jaar tijd dat het land naar de stembus ging.

Gedeelde afkeer voor Netanyahu

Anderhalf jaar geleden stapte Lapid in een coalitie van acht partijen die weinig met elkaar gemeen hadden. Het enige dat hen bond was hun gedeelde afkeer voor Netanyahu, die toen al jaren aan de macht was. Vergelijk het met een regering waarin partijen als GroenLinks, D66, Denk, de PVV en Forum voor Democratie samen optrekken om Rutte naar de oppositiebankjes te sturen. Eerder dit jaar verloor deze regering echter haar nipte meerderheid in het parlement, en werden er opnieuw verkiezingen uitgeschreven.

In het blok van Lapid zaten ook partijen die ideologisch niet ver van Netanyahu staan. Maar omdat hij in het verleden zo veel vijanden heeft gemaakt door beloftes niet na te komen en mensen een mes in de rug te steken, weigerden zij nog langer met hem samen te werken. De enige partijen die nog wel met Netanyahu willen regeren, zijn de ultraorthodoxen en de ultranationalisten.

Met de nek aangekeken

Die laatsten waren altijd een marginale factor en werden in de politieke arena met de nek aangekeken, maar nu zijn ze met veertien zetels de derde partij van het land. De omslag kwam bij de verkiezingen anderhalf jaar geleden. Toen werden zij door Netanyahu in de armen gesloten, omdat zij zijn enige kans waren om toch nog een meerderheid te krijgen. Dat mislukte overigens nipt. Netanyahu suste het geschokte politieke middenveld indertijd door te zeggen dat stokebrand Itamar Ben Gvir heus geen grote rol in zijn regering zou spelen.

Dit keer wist Netanyahu drie kleinere ultranationalistische partijen, waaronder die van Ben Gvir, te overtuigen samen één lijst te vormen: Religieus Zionisme. Veel rechtse kiezers zijn naar dit blok overgestapt. Zij zijn boos omdat de ‘oude’ rechtse partijen met de centristische Lapid in een coalitie zijn gaan zitten, waar ook een Arabische partij deel van uitmaakte. Bovendien maken zij zich zorgen over hun veiligheid, na een golf van aanslagen afgelopen zomer, en door grote onrust die al maanden voortduurt op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Met deze uitslag kunnen de ultranationalisten het zich veroorloven tijdens de formatie hoge eisen te stellen en belangrijke ministerposten op te eisen. Ben Gvir, die Arabieren wil laten deporteren en jongens die met stenen gooien wil laten doodschieten, liet weten te denken aan de portefeuille openbare veiligheid.

Ondertussen ging donderdag het luchtalarm af in drie verschillende plaatsen in het zuiden van Israël in de buurt van de Gazastrook. Er was vanuit dat gebied een raket afgevuurd, voor het eerst sinds begin augustus. Destijds antwoordde Israël met luchtaanvallen.