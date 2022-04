Langverwachte slag om de Donbas is begonnen • Russen veroveren Oost-Oekraïense stad Kreminna

• Het langverwachte Russische offensief in het oosten van het land is begonnen. De Russen hebben de Oost-Oekraïense stad Kreminna ingenomen

• In Marioepol hebben de laatste strijders zich samen met de achtergebleven inwoners verschanst in een staalfabriek. Die wordt door de Russen bestookt met bommen

• Op de Russische staatstelevisie hebben twee Britse gevangenen gevraagd om hen te ruilen voor de pro-Russische Medvedtsjoek