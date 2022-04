Langverwachte slag om de Donbas is begonnen • Nederlandse ambassade in Oekraïne weer open

• Het langverwachte Russische offensief in het oosten van het land is begonnen. De Russen hebben de Oost-Oekraïense stad Kreminna ingenomen

• Het is voor de derde dag op rij niet gelukt om humanitaire corridors in te stellen in Oekraïne. De inwoners van gevaarlijke gebieden kunnen alleen op eigen gezag vluchten.

• Een separatistenleider uit de regio Donbas meldt dat Rusland de aanval op de staalfabriek in Marioepol heeft ingezet.