Langverwachte ontslagrede Boris Johnson verzandt in gebrek aan humor en herhaling van zetten

Brexit is nog te redden. Dat heeft Boris Johnson het Lagerhuis woensdagmiddag voorgehouden in zijn langverwachte ontslagtoespraak. De tien dagen geleden afgetreden minister van Buitenlandse Zaken sprak zijn ongenoegen uit over de halfzachte Brexit die Theresa May voorstaat, eentje die het land volgens hem in een ‘miserabele permanente limbo’ zal zouden.

Premier May was opvallend genoeg niet in het Lagerhuis aanwezig om de rede aan te horen. Ook de rest van het kabinet liet zich niet zien, op een enkele minister na, alsmede Johnsons jongere broer Jo, een staatssecretaris.

Er was koortsachtig uitgekeken naar de rede. In 1990 had een vileine rede van de net afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Geoffrey Howe de val ingeluid van Margaret Thatcher. Eveneens over geschillen over het Europese vraagstuk. Dat vuurwerk bleef uit in een toespraak die nog geen kwartier duurde.

Johnson zei volle hoop zijn geweest na de Lancaster House-toespraak waarin May anderhalf jaar geleden een complete breuk met de EU in het vooruitzicht had gesteld. Sindsdien hebben de Britse onderhandelaars volgens Johnson veel te veel terrein prijsgegeven aan Brussel.

Global Britain

Hij zei dat de Noordierse kwestie ten onrechte het grote struikelblok is geworden. Wat hem betreft zijn er met goede wil en gezond verstand technologische oplossingen te vinden zodat er geen grensposten hoeven te komen tussen Ierland en Noord-Ierland, een nieuwe Europese buitengrens na Brexit. Het ontbeert de flamboyante oud-bewindsman aan positivisme en zelfvertrouwen aan Britse zijde. Hij bracht opnieuw zijn visie van Global Britain ter sprake, een onafhankelijke natie die zich niet terugtrekt op een eiland maar op ambitieuze neo-Victoriaanse wijze de wereld intrekt.

Hoe precies, dat legde hij niet uit in de toespraak, maar het is volgens hem nog niet te laat het tij te keren. Het was meer een peptalk, een samenvatting van zijn Daily Telegraph-column van afgelopen maandag.

Wat opviel was een gebrek aan humor. Het was voor het eerst dat Johnson, omringd door bevriende Brexiteers, zijn gehoor niet aan het lachen wist te brengen. Hiermee wil hij aantonen dat hij ook een ernstige kant heeft, nodig om serieus te worden genomen als politicus en mogelijke opvolger van May, als zij ooit ten val komt. Het Lagerhuis reageerde gelaten.

‘Is dat alles?’ riep een afgevaardigde toen Johnson was uitgesproken.