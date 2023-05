Langverwacht advies Hamer: zo moeten bedrijven reageren op meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Een melding van seksueel overschrijdend gedrag, wat nu?

♦ Wees voorbereid. Zorg dat binnen de organisatie duidelijk is wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is en zorg voor een veilige werkomgeving. Zorg dat er een duidelijke gedragscode is. En een heldere klachtenregeling zijn. Zorg dat er een plan is voor verschillende scenario’s.

♦ Neem geen overhaaste beslissingen en breng zoveel mogelijk informatie over de melding, de situatie, de context en de belangen in kaart. Niets doen is geen optie.

Transparant

♦ Voer een eerste gesprek met de melder. Dit gaat niet om het beoordelen van de aannemelijkheid van de melding, maar om het volgen van het verhaal van de melder. Daarbij moet in eerste instantie steun, erkenning en informatie worden geboden en getoond dat de melding opgepakt en serieus wordt genomen, met oog voor de wens en behoefte van de melder.

♦ Leidinggevenden kunnen een melding niet altijd vertrouwelijk behandelen, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de situatie. Wees daar transparant over naar de melder.

♦ Verken de melding: wat is de ernst, wie is de beschuldigde, hoe zullen de reacties zijn, kan de melder zijn of haar werk nog vrijelijk doen?Wat is het belang van de melder? Wat is het belang van de beschuldigde? Wat is het belang van de organisatie?

Anonimiteit van de melder

♦ Informeer de beschuldigde. De beschuldigde is ook een werknemer waarvoor de organisatie zorg draagt en die recht heeft op goede informatie. Het is belangrijk om hier een heel zorgvuldig proces voor in te richten. Informeer de beschuldigde zo snel mogelijk dat er een melding is gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en welk proces er gevolgd zal worden door de organisatie. Bespreek van te voren met de melder dat de beschuldigde hiervan op de hoogte wordt gebracht. De anonimiteit van de melder wordt bij dit gesprek te allen tijde gewaarborgd, tenzij de melder anders aangeeft.

♦ Neem, indien nodig, tijdelijke maatregelen zoals het op discrete wijze (tijdelijk) vrijstellen van werk met behoud van loon van de beschuldigde, of een tijdelijke plaatsing elders.

♦ Beslis over het vervolg. Er zijn vele opties: een informeel gesprek met de beschuldigde, een officiële waarschuwing, een groepsgesprek met het hele team, bemiddeling, mediation, of een uitgebreider onderzoek naar de gang van zaken, of, in het uiterste geval, aangifte bij de politie. Eén van de belangrijkste elementen in het proces is dat er steeds goed met de melder wordt gecommuniceerd.