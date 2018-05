Langste grensopening tussen Egypte en Gaza in jaren tijdens Ramadan

De grens met de Palestijnse Gazastrook gaat af en toe kort open, maar is doorgaans gesloten. Dit zou de langste openstelling in jaren betekenen. Het openen van de grens 'verlicht de last van de broeders in Gaza', liet Sisi weten.

Het Israëlische leger doodde enkele dagen geleden tientallen Palestijnen die aan de grens met Israël demonstreerden. Honderden mensen raakten gewond. De demonstranten zijn onder meer woedend over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump een verkiezingsbelofte inloste en Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël, verhuisde ook de ambassade. Die was eerder gevestigd in Tel Aviv. Palestijnen zien (Oost-)Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

Egypte sloot de grens voor lange periodes na steeds meer aanvallen op Egyptische veiligheidstroepen in de Sinaï sinds 2013. Egypte legde de schuld van enkele van die aanvallen bij Palestijnse militanten.

De Ramadan duurt van 15 mei tot 14 juni.