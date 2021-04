Langst gedetineerde Nederlander in het buitenland hoopt via kort geding terugkeer naar Nederland te bewerkstelligen

Jaitsen Singh.

In een omstreden strafproces werd Singh (76) in januari 1986 in Californië veroordeeld tot 56 jaar celstraf voor de moord op zijn vrouw en dochter. Hij heeft altijd ontkend en weigerde een deal met justitie, waarin hem strafkorting werd geboden in ruil voor een bekentenis.

Uit onderzoek van zijn advocaten en de Volkskrant blijkt dat zijn aanklager corrupt was – die is daarvoor veroordeeld – en dat de Nederlandse staat in Singhs zaak grote steken heeft laten vallen.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bereid Singh naar Nederland over te plaatsen, maar Nederland werkt daar niet aan mee. Hij zou niet in aanmerking komen voor de criteria voor overplaatsing. Zijn advocaten bestrijden dat. Tegelijkertijd zegt de staat zich middels stille diplomatie ‘maximaal in te spannen’ Singh naar Nederland te krijgen.

Over deze tweeslachtige houding gaat vandaag het kort geding, waarmee Singhs advocaten de Nederlandse staat proberen te dwingen mee te werken aan overplaatsing van Singh, onder meer op humanitaire gronden.

In januari van dit jaar eiste een Kamermeerderheid van minister Dekker (Rechtsbescherming) middels een motie dat de minister meewerkt aan overplaatsing van Singh. Dekker legde de motie naast zich neer, omdat naar Nederlandse maatstaven (een maximum van 30 jaar cel) Sing zijn strafrestant al zou hebben uitgezeten, en daarmee meteen vrijkomt na terugkeer. Volgens de minister kan dit leiden tot ‘ongewenste precedentwerking naar een groot aantal andere zaken’.

De tijd voor Singh begint te dringen, zegt advocaat Rachel Imamkhan: ‘Singh had al een broze gezondheid, en hij is ook nog besmet met corona. Hij zit ten onrechte vast. Het lijkt wel of Nederland wacht tot deze zaak zich vanzelf oplost. Het Nederlandse beleid is inhumaan.’