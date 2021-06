Langlopend conflict met OM komt ‘tot uitbarsting’: kroongetuige Nabil B. wil niet meer verklaren

Beveiliging rond het Marengo-proces in Amsterdam maandag. Beeld EPA

Er is iets aan de hand met de kroongetuige, Nabil B., in het liquidatieproces Marengo, maar niemand mag weten wát. ‘Een langlopend conflict met het Openbaar Ministerie is tot een uitbarsting gekomen’, zegt B.’s advocaat Onno de Jong maandagochtend in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Hij doelt daarmee op de eerdere weigering van zijn cliënt om nog langer verklaringen af te leggen over liquidaties en medeverdachten. ‘Kwesties rond de kroongetuige plus zijn gezin’, en ‘onmacht van het OM’ om de veiligheid van B.’s naasten goed te regelen, maakten het volgens de advocaat ‘niet langer verantwoord hier te zitten en te doen alsof er niets aan de hand is’.

‘Er is inmiddels een traject in gang gezet’, leest De Jong in de afgeschermde getuigenbox zijn verklaring voor, ‘waarbij één belangrijk punt lijkt opgelost. Maar nog niet alles. Er was en is meer. Wij hebben lang getracht dit voor ons uit te schuiven. Dat gaat nu niet meer. De gebeurtenissen hebben een enorme wissel getrokken op onze cliënt.’

Wat die precieze gebeurtenissen zijn, wordt niet genoemd. En dan herhaalt de advocaat dat Nabil B. om medische redenen niet kan verklaren, zoals zijn collega Peter Schouten op de vorige zitting ook heeft gezegd. De advocaten wilden dit achter gesloten deuren toelichten, maar dat stond de rechtbank niet toe. De advocaten van de kroongetuige wraakten daarop de rechtbank, maar dat is door de wrakingskamer afgewezen.

Medische gronden

En deze maandag zegt Nabil B.’s advocaat dus weer exact hetzelfde, maar dan feller: hoewel de kroongetuige aanwezig is, is hij op medische gronden niet in staat verklaringen af te leggen. ‘Er wordt gewerkt aan het wegnemen van die reden’, zegt De Jong tegen de rechtbank. ‘U onderkent de urgentie van het probleem niet. Hoe kan het ook, als u die niet wilt horen?’

Ook tegen de advocaten van B.’s medeverdachten trekt hij van leer: ‘Op en na de zitting van 11 juni klonk ferme, stoere taal: de kroongetuige laat het steeds afweten en wraakt zelfs de rechtbank. Wellicht gaan we op de zitting van vandaag weer dat soort dingen horen. We roepen iedereen die dat van plan is op om even terug te kijken. Er liggen 2400 pagina’s verklaring van de kroongetuige. Hij is de enige van alle verdachten die heeft verklaard. Dus laten we niet doen alsof hij niet verklaart, dat is stemmingmakerij en puur gericht op het beschadigen van de heer B. Het is niet zo dat hij niet wil, maar dat hij er echt niet toe in staat is.’

Advocaten van medeverdachten in dit strafproces laten duidelijk merken dat ze niets geloven van wat De Jong beweert. ‘Ik maak van mijn hart geen moordkuil’, zegt Nico Meijering, de advocaat van medeverdachte Mohamed R. ‘Wij vinden het ronduit verdacht dat meneer niet wil verklaren, er het zwijgen toe doet en eerder zelfs niet wilde verschijnen. Nu is het ineens medisch, maar we mogen niet weten wat het medische is. Ik loop al een tijdje mee, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat die medische verklaringen zodanig zijn dat die niet mogen worden gezien.’

Liegen

De advocaat van de kroongetuige bijt terug. ‘Ik hoor meester Meijering zeggen dat hij het verdacht vindt en dat er andere motieven spelen. Als hij denkt dat ik hier een potje zit te liegen, is het beter om dat gewoon te zeggen. Ik zit hier niet iets te vertellen wat niet waar is.’

De ene advocaat eist dat de kroongetuige wordt gedwongen te verklaren, de ander eist dat het OM hierover een standpunt inneemt, weer een ander verzoekt de rechtbank om ‘niet in de trucjes te trappen die hier worden uitgehaald’.

Na beraadslaging oordelen de rechters dat Nabil B. niet kan verklaren, en dat met medische documenten kan onderbouwen. ‘Er is dus een actuele, medische verhindering’, zegt een van de rechters. ‘Dus alle verzoeken zijn afgewezen.’

En daarna, bijna vijf uur nadat de zitting was geopend, begint de inhoudelijke behandeling van de vergismoord op Hakim Changaci, een van de zes moorden (en vier mislukte moorden) waarvoor 17 verdachten in dit proces terechtstaan. Alle verdachten ontkennen schuld. Hoewel advocaten en medeverdachten proberen Nabil B. aan het praten te krijgen, zwijgt de kroongetuige deze maandag in alle talen.