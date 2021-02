Langlaufen op de golfbaan: ‘Weer een keer iets geks, heerlijk’

Langlaufen op golfbaan in Delden. ‘Dit is echt dat wintersportgevoel’, aldus hoteldirecteur Mirjam Huisken Beeld Sabine van Wechem

Ludiek plan, een golfbaan omtoveren tot een langlaufpiste, maar er is een probleem. ‘De Audi zit vast bij hole twee’, klinkt het zondagochtend bij de receptie van Aparthotel Delden. ‘De Audi’ is de auto die de sporen van de zogenoemde loipes moet uitzetten met een speciaal daarvoor bestemd aanhangkarretje. Maar nu dus even niet, want de neus van de Audi hangt vervaarlijk schuin richting een nog niet volledig dichtgevroren vijver, terwijl zijn wielen zijn weggezakt in een centimeter of twintig verse poedersneeuw.

‘Dit is echt dat wintersportgevoel’, glundert hoteldirecteur Mirjam Huisken, rode wangen onder een ijsblauwe muts met pompon. Ze knijpt haar ogen samen tegen de minuscule vlokjes die met windkracht 7 worden aangevoerd vanuit het oosten, terwijl ze toekijkt hoe een trekker worstelt om de auto uit zijn benarde positie te bevrijden. Huisken is sneeuwliefhebber en vermaakt zich kostelijk. Het is dan ook niet haar Audi die hier in de vijver dreigt te glijden.

In normale winters gaat de hoteldirecteur graag skiën. ‘Altijd een weekje Frankrijk en een weekje Italië.’ Dit jaar wordt het een weekje Twente. Toen ze in het Aparthotel de landkaart bij de weersvoorspellingen steeds witter zag kleuren, werd afgelopen week in noodtempo een langlaufarrangement op poten gezet. De glooiende heuvels van de naastgelegen golfbaan de Lage Mors lenen zich er perfect voor.

Bergchalet

Dat de gevel van het hotel toevallig deels de stijl heeft van een bergchalet, komt mooi uit. In het voorportaal staan de ski’s en schoenen uitgestald, ter beschikking gesteld door een verhuurbedrijf in outdoorspullen. Het hotel gooide er een nieuwsbrief uit en de reserveringen stroomden binnen. Voor zondag zijn alle tachtig beschikbare tijdslots volgeboekt, want ja, ook langlaufen gaat volgens coronaprotocol.

Santjie uit Oegstgeest ligt languit. Ze heeft nul wintersportervaring. Beeld Sabine van Wechem

Het eerste stel dat zondagochtend aantreedt heeft er zelfs speciaal een dag eerder het land voor doorkruist. ‘Ik zag donderdagavond in de nieuwsbrief van het hotel een sneeuwarrangement’, zegt Martin Leechburch uit Oegstgeest. ‘Dan moet je niet nadenken, maar gewoon gaan.’

Zijn vrouw Santjie heeft nul wintersportervaring. Voor Leechburch is het ook alweer een jaar of twintig geleden dat hij in Oostenrijk op de latten stond. Dat deert niet, zegt het koppel vrolijk. ‘Weer een keer iets geks, heerlijk’, aldus Martin.

Een klein halfuur later, als Santjie met haar ski’s in elkaar gehaakt op een hellinkje ligt te ploeteren, roept haar man vanuit de verte dat hij terug wil naar het hotel. Docent Santjie meent dat hij zich niet zo moet aanstellen. ‘Morgen sta ik weer voor een klas met 44 kleuters. Dat is pas een uitdaging.’

De 8-jarige Fay, op de voorgrond, ondervond dat skeelertalent weinig voorspellende waarde heeft voor langlaufen. Beeld Sabine van Wechem

Intussen zijn ze ingehaald door de blonde 8-jarige Fay, die vlak voor de start imponeerde met de wijsheid ‘wie kan skeeleren, kan ook schaatsen’. Proefondervindelijk heeft ze inmiddels vastgesteld dat skeelertalent weinig voorspellende waarde heeft voor langlaufen. De eerste honderd meter vloeide er een traan, maar nu roetsjt ze al wat zelfverzekerder richting de volgende hole.

Merel Visser (22) uit Delden glijdt soepeler weg, maar die skiet dan ook al haar hele leven. Ze noemt het een gemis dat ze dit jaar niet naar Zwitserland kan, maar ‘ik heb dit altijd al een keer willen doen in Nederland’. Met glimmende ogen: ‘Ik ben echt een fan van de kou, het liefst heb ik dit weer het hele jaar.’

Een echt uitje

Iedereen snakt na al het saaie thuiszitten naar iets leuks, constateert Karin Leenders van het Aparthotel. Ze is blij dat ze gasten weer een echt uitje kan bezorgen. ‘Straks gaan we ook nog sleetjes achter de golfbuggy’s over de heuvels trekken, dat wordt prachtig.’ Achter haar gaat een speaker met Duitstalige après ski-muziek voluit en verderop wordt het cliché winterplaatje vervolmaakt door een kraampje met warme chocomel, glühwein en snert.

Op de piste gaat het intussen over een ander gerecht. ‘Je moet gewoon de pizzapunt doen, mama!’, roept Esmee (10) naar haar moeder Simone Jonker. Die tuurt bovenaan het besneeuwde heuveltje wat nerveus naar haar ski’s. Moet dit echt? Esmee’s vader voerde ‘de pizzapunt’ zojuist iets te ver door. Zijn latten raakten halverwege het heuveltje in elkaar verstrengeld en hij ging voorover frontaal de sneeuw in.

Samen met een bevriend gezin, van wie de kinderen ook lid zijn van de golfclub, zijn ze zondagochtend vanuit Almelo richting Delden geglibberd. Eindelijk weer een beetje spanning, in deze saaie tijden. Omdat de kinderen geen idee hadden wat langlaufen is, hebben ze vooraf op YouTube een filmpje gekeken. Daar zag het er een stuk gemakkelijker uit dan het geklungel met de pizzapunt dat het hier in Twente blijkt te zijn. ‘Komt misschien ook doordat het een video was van de Olympische Winterspelen’, zegt Jonker droog.