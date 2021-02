Langlaufen in Twente: ‘Kort na 10 uur zag ik de eerste mensen al vallen’

Langlaufers op de piste van het Apart Hotel in Delden, Twente. Beeld Sabine van Wechem

Waar zit je precies?

‘In het Apart Hotel in Delden, gemeente Hof van Twente. Daarnaast ligt golfbaan De Lage Mors. Het hotel ontvangt in de zomer veel gasten die golf komen spelen. De eigenaresse leek het een leuk idee om op die golfbaan nu een langlauf-parcours uit te zetten.’

Fluitje van een cent toch?

‘Haha nou nee. Om 6 uur vanochtend zijn ze begonnen met het uitzetten van de sporen. De grote Audi met een karretje erachter die daarvoor werd ingezet, kwam vast te zitten in de sneeuw. Er moest een trekker uit de buurt komen om de boel los te maken.’

Dus het liep in het honderd?

‘Nee hoor, om 10 uur precies ging de eerste groep langlaufers op pad. Er zijn tachtig reserveringen. Je moet een tijdslot reserveren en mag dan anderhalf uur lopen. Dat is trouwens nog niet gemakkelijk, ik zag kort na tienen al diverse mensen vallen.’

Wie doen er zoal mee?

‘Gezinnen uit de buurt met kinderen die voor het eerst van hun leven zo’n dik pak sneeuw zien − er ligt hier zo’n 15 centimeter. Maar ook een stel uit Oegstgeest dat twintig jaar geleden voor het laatst op wintersport is geweest. En een golfer, ook uit de buurt, die de nieuwsbrief van het hotel had gelezen en dacht: niet nadenken, gewoon doen!’

Werkt het weer een beetje mee?

‘Niet bepaald. Er staat een gure wind, je moet echt je ogen half dicht knijpen. En door de sneeuwstormpjes zak je af en toe tot over je enkels in de sneeuw.’

Hoe zit dat eigenlijk met de langlauflatten? Zijn die net zo lang als ski’s?

‘Volgens mij zijn ze langer, maar googel dat voor de zekerheid even.’ (Ook dit is geen gemakkelijke materie, u leest er hier en hier alles over.) ‘Het is in elke geval de bedoeling dat je die dingen goed parallel houdt want anders gaat het mis. De latten en de schoenen zijn hier trouwens te huur, de eigenaresse heeft een kennis die in deze business zit.’

Hoe gaat je dag er verder uitzien?

‘Er wordt straks een koek en zopie-stalletje neergezet. Daar verheug ik me op.’