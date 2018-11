Langere trein tussen Amsterdam en Utrecht tegen overvolle coupés

Nu bestaan de treinen op het traject uit tien rijtuigen, straks moeten dat er twaalf zijn. Voor de langere trein is een aanpassing op station Nijmegen nodig, waar de treinreizen naar Schiphol beginnen en eindigen. Die aanpassing zou er eigenlijk pas over drie jaar komen, maar de ingreep wordt door spoorbeheerder ProRail vervroegd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en de provincie Gelderland.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven (D66) van Infrastructuur is de extra ruimte hard nodig. ‘Het aantal treinreizigers groeit hard. De trein is dus voor steeds meer mensen aantrekkelijk, maar we moeten er alles aan doen om dit zo te houden. Want staan in de trein doet iedereen natuurlijk het liefst zo min mogelijk’, aldus Van Veldhoven in een persbericht.

Het gaat om een tijdelijke oplossing. NS en ProRail zijn van plan om de komende jaren meer treinen per uur te laten rijden op de drukste delen van het spoor. Daarvoor is de aanleg van een extra perron op station Nijmegen nodig, evenals een doortrekking van de perrontunnel en een uitbreiding van het aantal opstelplekken voor treinen die stilstaan.

De werkzaamheden moeten plaatsvinden tussen 2022 en 2026. Door volgend jaar langere treinen in te zetten, worden reizigers op het drukke traject al ruim voor die tijd ontzien.