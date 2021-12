Langere kerstvakantie in België, kleine kentering Nederlandse ziekenhuiscijfers

Reizigers uit Zuid-Afrika laten zich bij aankomst op de luchthaven testen op het coronavirus in een speciaal daarvoor ingerichte teststraat. Beeld ANP

België vervroegt kerstvakantie, mondkapjes verplicht vanaf 6 jaar

In België gaan de scholen een week eerder dicht om de druk op de zorg te beperken. De kerstvakantie op kleuter- en basisscholen begint op 18 december. Aan ouders wordt gevraagd om tot die tijd hun kinderen regelmatig te testen. Daarnaast worden CO2-meters verplicht in klaslokalen, en moet de hele klas naar huis als er twee of meer leerlingen besmet blijken. De middelbare scholen schakelen over naar ‘hybride onderwijs’, leerlingen moeten minimaal de helft van de lessen op afstand volgen.

De afgelopen weken tonen de Belgische besmettingscijfers hetzelfde patroon als de Nederlandse, een snelle stijging gevolgd door een stabilisatie op hoog niveau. In België testen relatief meer inwoners positief, maar er wordt meer getest dan in Nederland. Volgens viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano is de afgelopen week voorlopig de piek bereikt.

Minder testen

Sinds vrijdag is het testadvies gewijzigd, zelftesten mogen nu ook bij klachten. Dit lijkt te leiden tot minder testen. Vrijdag voerde de GGD 84 duizend testen uit waar de uitslag van bekend is, ruim 10 duizend minder dan het weekgemiddelde. Bij een positieve uitslag wordt aangeraden alsnog een test te doen bij de GGD. Mogelijk was hierdoor een groter deel van de testen vrijdag positief, met 23,6 procent het hoogste dagpercentage ooit. Op weekbasis daalde het percentage positieve testen wel, van 21,8 naar 20,3 procent.

Kleine daling Nederlandse opnamecijfers, ziekenhuisbezetting stijgt nauwelijks meer

De Nederlandse opnamecijfers dalen licht voor de tweede dag op rij, na twee maanden van snelle stijging. Ook het aantal aanwezige coronapatiënten loopt niet snel meer op. Met dagelijks ruim 300 nieuwe patiënten met covid-19 lijkt de piek bereikt. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 331 coronapatiënten opgenomen, 4 procent minder dan de week daarvoor. De meeste van deze patiënten kwamen op een gewone verpleegafdeling terecht, op de intensive care worden per dag gemiddeld 42 patiënten opgenomen. In de Nederlandse ziekenhuizen waren zondagmiddag 2.692 patiënten met covid-19 aanwezig, 50 meer dan vorige week zondag. Van deze patiënten liggen er 2.094 op de verpleegafdelingen, vrijwel evenveel als vorige week, en 598 op de ic, 47 meer dan een week geleden. Daarnaast zijn er nog 15 Nederlanders in Duitse ziekenhuizen opgenomen, dit zijn allemaal ic-patiënten.