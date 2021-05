Lange rijen op vaccinatie-oefendag in Rotterdam: ‘Het voelt als lopendebandwerk’

Vanaf eind mei gaat het vaccinatietempo omhoog. Het grootste deel van de vaccins zullen de GGD’s voor hun rekening nemen, maar ook de ziekenhuizen zijn er klaar voor. Op een oefendag voor grootschalig vaccineren in ziekenhuizen prikte het Erasmus MC in Rotterdam zaterdag bijna al zijn medewerkers.

Vanuit Utrecht is EMC-medewerker Frank Geurts komen wielrennen naar hartje Rotterdam voor zijn Janssen-vaccinatie: een rit van 64 kilometer. Hij heeft de rits van zijn zwarte wielerpak half open staan en is nog met een rood hoofd aan het nahijgen: ‘Ik moet zo ook weer terug.’ Op een normale werkdag onderzoekt hij nieren, nu is hij vooral opgelucht dat hij gevaccineerd is. ‘Donderdag pas kreeg ik een mailtje, dit had ik niet verwacht.’

Het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin wordt 33 kilometer verderop geprikt in de onderwijszaal van het Erasmus Medisch Centrum. Normaal kun je hier koffie drinken of studieboeken verslinden, over virussen bijvoorbeeld. Nu staan er witte schermen waar studenten geneeskunde en verpleegkundigen ongeduldig wachten tot ze eindelijk die prik eens mogen zetten. In een andere zaal worden de vaccins van Moderna verstrekt.

Ongeveer zestig Nederlandse ziekenhuizen staan klaar om vanaf eind mei te helpen met vaccineren - mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn natuurlijk. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg zullen ze in staat zijn een half miljoen vooral ‘jonge en gezonde mensen’ te prikken. De GGD’s nemen het grootste deel voor hun rekening. Als er meer dan twee miljoen vaccinaties per week kunnen worden gegeven, springen de ziekenhuizen daadwerkelijk bij.

Een rij wachtenden voor het Moderna-vaccin van het Erasmus MC. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hier in Rotterdam zeggen ze in twee weekenden 44 duizend prikken te kunnen zetten. ‘Eigenlijk wilden we volgend weekend al beginnen, maar dat kan nog niet: de ict is nog niet gereed, en er zijn toch nog te weinig vaccins beschikbaar’, zegt projectmanager Arthur Stoof. Een woordvoerder van de lokale GGD zegt dat de hulp van de ziekenhuizen in de regio zal worden ingeroepen als er meer vaccins beschikbaar komen dan zij daar kunnen prikken.

Op deze oefendag zouden álle zevenduizend EMC-medewerkers worden gevaccineerd, was de hoop en verwachting. ‘Wanneer het alsnog code zwart gaat worden wil je iedereen in het ziekenhuis hebben gevaccineerd, niet alleen de artsen en verpleegkundigen’, zegt Stoof. Vooralsnog komen vooral jongeren opdagen. Van deze zevenduizend plaatsen is ongeveer driekwart gevuld, de rest heeft niet gereageerd of is nog op vakantie door het lange Hemelvaartweekend.

Liever Moderna

Student Ruben Visser zit met vijf vaccins in een kartonnen bakje naast hem achterover geleund in een bureaustoel naar het plafond te staren. ‘Echt storm loopt het hier nog niet. Het vaccineren zelf voelt als lopendebandwerk.’

Even verderop blijken sommige medewerkers liever een Moderna-vaccin te krijgen dan dat van Janssen, met zijn zeldzame bijwerkingen. De deelnemers aan deze proefdag hebben hierin, net zoals de gewone Nederlanders, geen vrije keuze: ze hebben een brief gekregen van het ziekenhuis met daarin de naam van het vaccin. Medewerkers met zorgen konden van tevoren het callcenter bellen. ‘Voor collega’s die zwanger zijn of tromboseklachten hebben, maken we een uitzondering’, vertelt Stoof.

De Janssen-zaal loopt als een geoliede machine. Nergens staan lange rijen. De vrolijke student Judith Veldman begeleidt de bezoekers naar een van de tien prikhokjes. Iedereen neemt na de vaccinatie keurig plaats op de vrijstaande plastic kuipstoeltjes.

Met het Moderna-vaccin ingeënte jongeren wachten in het Erasmus MC een kwartier of een half uur, voordat ze weer naar huis kunnen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Lange wachtrij

Voor de zaal van Moderna - die zich bevindt in de kleinere polikliniek - gaat het minder soepel. Een enorme rij wachtenden beslaat de hele aankomsthal van het ziekenhuis. Gezondheidsverklaringen moeten nog snel worden ingevuld. Als ze eindelijk zijn gevaccineerd, moeten de zorgmedewerkers een kwartier (of een half uur, als ze bijvoorbeeld allergisch zijn) wachten in de met palmen en kunst uit de nabijgelegen Kunsthal versierde binnentuin van het ziekenhuis. Een beveiliger loopt hier rondjes om te controleren of iedereen wel anderhalve meter afstand houdt en een mondkapje op heeft.

Ook in de vaccinatiezalen lopen beveiligers met blauwe jasjes aan. ‘Voor als iemand van buiten de zaal probeert binnen te dringen, en om de looproutes te waarborgen’, zegt Stoof. Op zijn mobieltje laat hij de groepsapp zien, met een onuitputtelijke stroom blije reacties van geprikte zorgmedewerkers.

Eén van hen is Eline (56, ze wil haar achternaam niet in de krant). Binnenkort kan ze weer winkelen. Samen met haar man Antoine (ook 56) zit ze bij te komen van de zenuwen in een bruinleren bank met uitzicht op het glazen depot van museum Boijmans van Beuningen. Eline is chronisch ziek, en het afgelopen jaar alleen maar buiten geweest voor een korte wandeling. Ze verheugt zich erop weer zelf boodschappen te kunnen doen. ‘Al zie ik wel dat veel mensen zich niet aan de regels houden.’