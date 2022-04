Lange rijen en lege winkelschappen: Beijing vreest Shanghaiscenario en hamstert

Grote drukte in een supermarkt in Chaoyang, Beijing. Beeld Ng Han Guan / AP

Met grote tassen vol boodschappen komt Frank, een dertiger uit Beijing, die graag bij zijn Engelse naam wordt aangesproken, een supermarkt uitgelopen in het district Chaoyang. In zijn linkerhand heeft hij zestig eieren en kilo’s vlees, in zijn rechterhand lang houdbare knoflookstronken en stengelsla: proviand voor een week. ‘Ik denk niet dat we in lockdown gaan, maar je weet het nooit’, zegt hij. ‘Wij Chinezen nemen liever het zekere voor het onzekere.’

De inwoners van Beijing zijn aan het hamsteren geslagen, nu de hoofdstad kampt met een omikronuitbraak en vijf wijken in lockdown is gegaan. De getallen zou je minimaal kunnen noemen – sinds vrijdag zijn er 70 besmettingen gemeld – maar de lokale autoriteiten noemen de situatie ‘urgent en grimmig’. In Chaoyang worden vanaf maandag 3,5 miljoen inwoners getest, de rest van de stad volgt vanaf dinsdag. Chaoyang is het district met de meeste besmettingen. Dat brengt onvermijdelijk het schrikbeeld van Shanghai naar boven, waar inwoners al vier weken in lockdown zitten en vaak moeilijk aan eten kunnen komen.

Shanghaiscenario

En dus nemen veel Beijingers geen enkel risico. In supermarkten staan lange rijen, ondanks de verruimde openingstijden, en op sociale media worden foto’s van lege winkelschappen gedeeld. In online winkels, waar de meeste Beijingers hun inkopen te doen, is geen groente, fruit of vlees meer te krijgen. Veel inwoners zijn hun voorraadkasten al weken aan het bijvullen, maar proberen nu zo veel mogelijk vers eten in huis te halen.

Maar ook al nemen de Beijingers voorzorgsmaatregelen, ze geloven niet dat zij het volgende Shanghai kunnen worden. ‘Beijing is de hoofdstad, zoiets kan hier niet’, zegt Guo, een 31-jarige telecommedewerker, terwijl ze aansluit in de lange rij voor het teststation in haar wijk. ‘In de media las ik dat de voedselbevoorrading voor Beijing verdubbeld is. Maar ik heb toch wat extra ingeslagen. Als je iedereen om je heen inkopen doet en je de berichten op het internet ziet, dan wil je niet achterblijven.’

De massatesten, de afgesloten wijken, de verhoogde paraatheid zijn voor Beijingers eerder geruststellend dan alarmerend. Zij zien het niet als een voorbode van een lockdown, maar juist als bescherming ertegen: als de beste manier om een Shanghaiscenario te voorkomen. Daar zijn de autoriteiten zo wanhopig om de controle over het virus te herwinnen, dat ze nu hekken rond flatgebouwen zetten waar besmettingen hebben plaatsgevonden – tot grote verontwaardiging van de inwoners.

Overheidspropaganda

De uitwassen van de lockdown in Shanghai leiden in China tot discussies over de houdbaarheid van hun zerocovidaanpak. Maar op straat in Beijing, waar staatsmedia meer invloed hebben en kritiek snel gecensureerd wordt, is iedereen ervan overtuigd dat nóg sneller ingrijpen de enige weg voorwaarts is. Een taxichauffeur vertelt trots dat hij met dank aan het bigdatasysteem na een rit door een wijk met besmettingen meteen door de autoriteiten werd gebeld en drie dagen thuis werd opgesloten. ‘Het werkt heel precies’, prijst hij. ‘Dat zal een lockdown voorkomen.’

Het is een echo van de nieuwe overheidspropaganda. Die stelt dat de chaos in Shanghai niet werd veroorzaakt door het dwingende zerocovidbeleid zelf. Juist de lakse uitvoering ervan door de lokale autoriteiten in Shanghai zou het probleem zijn. De schuld afschuiven op lokale autoriteiten is een beproefd recept in de Chinese politiek, de centrale leiding geldt als onfeilbaar.

‘Shanghai heeft het slecht aangepakt’, zegt Frank, die tot een half jaar geleden in de Verenigde Staten studeerde en daar weinig waardering had voor de soepele covidaanpak. ‘Shanghai heeft de situatie onderschat en is slordig geweest. Maar in Shenzhen is de omikronuitbraak wel onder controle, dat kan hier in Beijing ook. De overheid zal snel en strikt ingrijpen en gericht wijken afsluiten, zodat een lockdown niet nodig is.’

Chinese Communistische Partij

De overheid zelf spreekt van een ‘kritiek moment’ in Beijing en maant tot grote voorzichtigheid. De uitbraken zijn weliswaar klein, maar zouden zich al een week onopgemerkt aan het verspreiden zijn. Besmettingen zijn gelinkt aan scholen, een toeristische attractie en bouwwerven; plaatsen met veel doorloop. Vandaar de snelle opschaling van maatregelen met massatesten, de afgrendeling van wijken met besmettingen, de sluiting van alle scholen en de afschaffing van groepsevenementen.

Het zerocovidbeleid loslaten, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore hebben gedaan, is voor China geen optie. De vaccinatiegraad onder ouderen is te laag, en de ziekenhuiszorg is erg ongelijk over het land verdeeld. Bovendien stelt president Xi Jinping het zerocovidbeleid voor als een groot succes en een bewijs van de superioriteit van de Chinese Communistische Partij. Dat maakt het politiek lastig om van koers te veranderen, zelfs als Chinese wetenschappers daar voorzichtig voor pleiten.

In Shanghai leidt die onbetwistbare zerocovidkoers tot een uitputtingsslag. Na vier weken lockdown werden de regels alweer aangescherpt. Op maandag werden er 19.455 besmettingen en 51 doden gemeld. De economie is tot stilstand gekomen, veel inwoners zijn murw geslagen. En dus tellen zelfs de Beijingers in afgesloten wijken hun zegeningen. ‘Ik denk dat ik lange tijd thuis zal zitten, maar ik maak me geen zorgen over voedseltekorten’, zegt Lucy, een 28-jarige inwoner van een wijk in lockdown. ‘Beijing heeft lessen geleerd van Shanghai. Ik heb er vertrouwen in.’