Lange rijen en geschrapte vluchten: wat is er toch aan de hand op Eindhoven Airport?

Rijen op vliegveld Eindhoven Airport door een technische storing in het afhandelingssysteem van de bagage. Beeld ANP

Waarom speelde de mist juist Eindhoven Airport parten?

Hoewel het KNMI dinsdagochtend in het hele land voor dichte mist waarschuwde, was Eindhoven Airport de enige luchthaven die vluchten moest schrappen. Aanvankelijk was op de Noord-Brabantse luchthaven zelfs helemaal geen vliegverkeer mogelijk. Korte tijd later mochten vertrekkende vluchten wel weer de start- en landingsbaan op. Aankomende vluchten waren pas weer welkom toen in de loop van de ochtend de mist optrok.

Dat enkel passagiers in Eindhoven werden getroffen, komt door het landingssysteem dat de luchthaven gebruikt. Om te mogen landen moet het zicht minimaal 550 meter zijn – een voorwaarde die het verkeer op Eindhoven Airport ieder jaar wel een paar dagen hindert. Zo was het zicht dinsdagochtend volgens het KNMI minder dan 200 meter. Op Schiphol en Maastricht Aachen Airport konden dankzij een geavanceerdere versie van het landingssysteem wel vliegtuigen landen.

De overlast in Eindhoven viel uiteindelijk mee. Op Eindhoven Airport vertrekken en landen dagelijks ruim honderd vluchten. Dinsdagochtend moesten vier vertrekkende vluchten naar Europese bestemmingen worden geschrapt. Vier inkomende vluchten moesten uitwijken naar Maastricht en Brussel.

Waarom investeert Eindhoven Airport niet in een beter landingssysteem?

Dat doet het wel, maar pas in 2025. Bij de aanleg van het geavanceerdere systeem moet verlichting in de start- en landingsbaan worden aangebracht. Over drie jaar staat al groot onderhoud aan de baan gepland. Om te voorkomen dat de luchthaven twee keer ruim een week dicht moet, wordt de aanleg van het nieuwe systeem in dat onderhoud meegenomen, maakte de luchthaven in augustus bekend.

Als het gewild had, had Eindhoven Airport al vanaf 2015 over het betere landingssysteem kunnen beschikken. De landingsbaan van de luchthaven, oorspronkelijk een militaire vliegbasis, is eigendom van het ministerie van Defensie. Bij de laatste grote baanrenovatie had Defensie voorgesteld om het systeem te verbeteren, maar Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen vonden de miljoeneninvestering destijds te duur, onthulde Omroep Brabant twee jaar geleden.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van TU Delft begrijpt best dat de luchthaven tien jaar later wel tot de aanschaf van zo’n landingssysteem overgaat. ‘Het is altijd een financiële afweging’, zegt hij. ‘Je moet je afvragen: hoe vaak komt die mist voor en hoeveel vluchten scheelt het?’ Omdat Eindhoven Airport sinds 2014 behoorlijk is gegroeid, is de investering nu wel rendabel, denkt Melkert.

Afgelopen weekeinde stonden passagiers in Eindhoven ook al in de rij. Waardoor kwam dat?

Door de noodlottige combinatie waarmee luchthavens al maanden kampen: veel reizigers en weinig personeel. Volgens Omroep Brabant liep de wachttijd voor vertrekkende passagiers op tot soms wel vijf uur. Hoeveel reizigers hun vlucht misten, is niet bekend, maar dat het om tientallen gaat, staat op basis van getuigenissen van vakantiegangers vast.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport erkent dat de luchthaven zaterdag met ‘langere wachttijden’ kampte. Door ‘een aantal zieken’ onder het beveiligingspersoneel ontstonden gaten in de toch al ‘strakke’ planning. Daar kwam bij dat een deel van Nederland herfstvakantie vierde, legt de woordvoerder uit. ‘Dat is altijd een drukke periode. En zaterdag is sowieso een populaire reisdag.’

Melkert denkt dat luchtvaartpassagiers ook de komende maanden nog stressvolle uren in de rij zullen doorbrengen. ‘Dit probleem speelt in de hele maatschappij’, zegt hij. ‘Overal is een gebrek aan mensen.’ De woordvoerder van Eindhoven Airport voorziet volgende week, wanneer ook het zuiden van het land herfstvakantie heeft, weer drukte.

Hoe zit het met de vluchten die Eindhoven Airport van het drukke Schiphol zou overnemen?

Dat is nog geen enkele keer gebeurd. Toen Schiphol rond de meivakantie door personeelstekorten in de problemen kwam, is Eindhoven Airport, dat voor 51 procent eigendom is van Royal Schiphol Group, wel in beeld geweest om de Amsterdamse luchthaven te ontlasten. Maar de wensen van de vliegtuigmaatschappijen bleken niet met het toch al drukke, Eindhovense vliegschema samen te gaan, zegt de woordvoerder van de luchthaven. ‘Recentelijk hebben wij geen verzoeken meer gehad.’