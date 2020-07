Lange-afstandskoppels gedwongen gescheiden door corona: ‘Zodra mijn vriend hier is, gaan we direct trouwen’

Stelletjes die door de coronacrisis van elkaar gescheiden zijn, komen in actie. Ze willen dat het reisverbod wordt opgeheven voor geliefden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Duizenden stelletjes en gezinnen waarvan één partner een andere nationaliteit heeft, zijn met dwang van elkaar gescheiden door reisverboden en grenssluitingen tijdens de cornacrisis. Wie niet getrouwd is en een partner heeft buiten de EU-lidstaten, kan niet zomaar de grens over.

Alleen met een notariële akte waarin staat dat je minimaal 180 dagen hebt samengewoond, kom je Nederland binnen. Veel zogenoemde bi-nationale koppels met een lange-afstandsrelatie kunnen niet aan deze eis voldoen. Sommige van hen vragen nu via de sociale media aandacht voor hun situatie.

Met hashtags als #LoveIsNotTourism en #LoveIsEssential hebben deze actievoerders de aandacht getrokken van de Europees Commissaris Ylva Johansson van Binnenlandse Zaken. Zij heeft de lidstaten en reisorganisaties opgeroepen om zo ruimhartig mogelijk om te springen met deze grensoverschrijdende stellen.

Denemarken laat inmiddels stellen toe, zolang ze maar kunnen aantonen dat ze elkaar drie maanden kennen. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus dat Nederland niet het Deense model voor geliefden zal volgen, omdat dat volgens hem niet verenigbaar is met het tegengaan van de verdere verspreiding van corona.

Marx heeft een relatie met Sherry uit Israël. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Marx Janssens (21) uit Appingedam en Sherry Fattakhov (21)

Relatie sinds: augustus 2019

Niet meer gezien sinds: maart 2020

Partner zit in: Israël

‘Door het besluit van Grapperhaus voel ik me een tweederangs burger, omdat mijn vriendin niet uit de EU komt. Ik moet mijn land ontvluchten om mijn partner bijvoorbeeld in Engeland te kunnen zien. Dit terwijl ik een auto-immuunziekte heb en dus een verhoogd gezondheidsrisico op corona. Ik vind het raar dat er geen empathie is voor mensen in mijn situatie.

‘Wij zijn bereid om ons te laten testen op corona en twee weken in thuisquarantaine te gaan. Na enkele maanden gescheiden te zijn, besloten wij een twitteraccount te openen. Enerzijds als een uitlaatklep voor onze frustratie, anderzijds hoopten we gehoord te worden. Nu worden we als het ware geforceerd om aan trouwen te denken, zodat we dit nooit meer hoeven mee te maken.

‘In de korte span van onze langeafstandsrelatie heb ik toch veel tijd kunnen spenderen met Sherry, aangezien ik korte semesters had in Engeland en van daaruit naar Israël kon. Toen ik afscheid van haar nam in de veronderstelling haar twee weken later in Nederland te treffen, voorzag ik dan ook geen problemen.

‘Totdat ik op Schiphol arriveerde. Veel vluchten werden geannuleerd. Verbijsterd greep ik naar mijn telefoon om mijn vader te bellen. Ik dacht eraan om een vlucht terug pakken, omdat ik een grenssluiting voorzag. Grappend vroeg mijn vader of ik niet al te dramatisch was.

‘Deze relativering overtuigde mij om niet op het vliegtuig te stappen. Nederland sloot een paar dagen wel degelijk de grenzen. De vlucht van mijn vriendin werd geannuleerd en mijn pogingen om naar Israël te gaan waren tevergeefs. De periode van vier maanden vakantie, om de verloren tijd recht te trekken, is ons ontnomen.

Duifje heeft een relatie met Ozoria uit Brazilië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Duifje van Egmond (31) uit Schalkhaar en Ozoria Holanda (29)

Relatie sinds: oktober 2017

Niet meer gezien sinds: december 2019

Partner zit in: Brazilië

‘Zodra mijn vriend hier is, gaan we direct naar het stadhuis om te trouwen, want ik ga deze ellende niet nog een keer meemaken. In 2016 ben ik voor een vierjarig promotieonderzoek naar Rio de Janeiro gegaan en in 2017 heb ik Ozorio leren kennen. Hij deed een promotieonderzoek bij dezelfde hoogleraar als ik.

‘We zijn nu ongeveer drie jaar samen. Daarvan hebben we een jaar samengewoond in Rio, tot afgelopen oktober. Toen ben ik naar Parijs gegaan om een deel van mijn promotieonderzoek te doen, terwijl Ozorio in Brazilië bleef. Afgezien van een weekje tijdens de kerstvakantie, heb ik hem sindsdien niet meer gezien. Op 1 april zou ik teruggaan naar Rio om mijn promotieonderzoek af te ronden met een openbare verdediging. Dit kan nu allemaal niet doorgaan, maar ik zal mijn proefschrift wel online kunnen verdedigen.

‘Ozorio woont inmiddels in Sao Paulo waar hij aan de universiteit werkt. Zodra het mogelijk is wil hij mij bezoeken in Nederland. Aangezien we allebei wetenschappelijk onderzoek doen, hebben we de plek waar we werken niet altijd voor het kiezen; veel academici hebben dan ook een lange afstandsrelatie. De tijd die je met elkaar door kunt brengen is daarom heel belangrijk. Ik begin in oktober aan een postdoc in Parijs en ik zou de komende maanden zo graag met hem willen zijn! De tijd die we nu nog samen kunnen doorbrengen, zonder aan onze werkplek gebonden te zijn, wordt steeds korter.’

Charissa heeft een relatie met Dheni uit Indonesië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Charissa van Deth (44) uit Amsterdam en Dheni Sidorani (40)

Relatie sinds: april 2019

Niet meer gezien sinds: april 2020

Partner zit in: Indonesië

‘Mijn vriend heb ik vorig jaar leren kennen, aan het einde van mijn reis door Azië. Wij verwachten over een paar maanden de geboorte van ons kind. De zwangerschap was vrij onverwacht, we kenden elkaar niet zo lang. Toch overwegen we om te trouwen. Het is ook handig, want wij willen nooit meer in deze situatie terechtkomen.

‘We hadden de intentie om samen in Indonesië te blijven wonen. Eind april moest ik terug naar Nederland, in verband met een andere medische oorzaak waar ik me zorgen over maakte. Indonesië heeft zijn grenzen gesloten, dus ik kan niet meer terug en hij kan ook niet hierheen komen.

‘Zwangerschap is een zwaarwegende reden om te kunnen reizen, maar wij moeten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst aantonen dat we hebben samengewoond. Dat kunnen we niet. Een andere mogelijkheid is via een verklaring van de verloskundige, mijn vriend moet ons kind in Indonesië dan erkennen. Maar zijn aanvraag voor zo'n erkenning kan alleen zes weken voor de uitgerekende datum worden ingediend.

‘Pas tegen die tijd kan hij zijn aanvraag voor een toeristenvisum met zwaarwegende reden indienen. Het blijft dus onzeker of hij aanwezig zal zijn bij de bevalling. Als dat niet lukt, zou dat een groot gemis zijn voor ons beiden, maar ook voor ons pasgeboren kind. Gezien mijn leeftijd krijgen wij hoogstwaarschijnlijk geen tweede kans. Ik ben dan ook zeer teleurgesteld dat Nederland ervoor kiest om de grenzen gesloten te houden voor geliefden.’