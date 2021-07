Lang niet iedereen volgt minister Grapperhaus in zijn oordeel dat het mondkapje wel bij het vuil kan

Voetgangers in het centrum van Leiden: nog wel / niet meer een mondkapje op? Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eran Ramcharan (46 jaar) werkt voorlopig nog niet

‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom draag ik ook op straat een mondkapje. Ik ben in januari opgenomen geweest in het ziekenhuis. Twee dagen op de intensive care, dus ik weet hoe heftig het is. Nu, een half jaar later, ben ik nog steeds herstellende. Ik kom net van een ziekenhuisafspraak. De overheid maakt keuzes, maar het is je eigen verantwoordelijkheid om daar in mee te gaan. Voor mij is het eenvoudig: ik moet er niet aan denken nog een keer ziek te worden, met een besmettelijker variant. Het is al moeilijk genoeg voor mij om het leven opnieuw op te pakken. Ik kon niet eens mijn broek meer zelf aantrekken, een lepel vasthouden, mijn veters strikken. Terwijl ik 46 jaar ben. Het pakt voor verschillende mensen anders uit. Nu, gedurende dit gesprek, merk ik al dat mijn longinhoud opraakt. Ik begrijp andere mensen wel, ze zijn het zat. Mondkapje weg en vrijheid, blijheid. Maar gezondheid is een schaars goed. Als je nog niet ziek bent geweest, zou ik willen zeggen: zorg dat dat zo blijft.’

Eran Ramcharan lag twee dagen op de intensive care. Beeld Raymond Rutting / VK

Jostijn Hazelhoff Roelfzema (21) studeerde afgelopen jaar biologie en medisch laboratoriumonderzoek

‘Ik ben nog niet gevaccineerd. Hoewel ik jong ben, weet ik van mezelf dat ik aan de zware kant ben. Daarom draag ik vaak toch nog een mondkapje. In de supermarkt, bijvoorbeeld. En als ik onderweg ben, draag ik hem vaak onder mijn kin. Ik moet op mijn eigen gezondheid letten en op die van anderen. Hoeveel bescherming een mondkapje biedt weet ik niet precies, maar het is beter dan niets. Ik ben blij voor mijn vrienden dat ze door de versoepelingen weer naar evenementen en feestjes kunnen, maar ik heb daar zelf eerlijk gezegd nog geen behoefte aan.’

Jostijn Hazelhoff Roelfzema heeft nog geen behoefte aan feestjes. Beeld Raymond Rutting / VK

Hoa Do Thi (50 jaar) werkt niet

‘Ik ben nog steeds erg voorzichtig. Je ziet overal dat mensen er weer op uit gaan. Naar voetbalwedstrijden, festivals. Wie weet wat ze daar allemaal oplopen. Daarom draag ik altijd een mondkapje in de openbare ruimte. Eerlijk gezegd doe ik dat eerder om mezelf te beschermen dan dat ik het voor anderen doe. Ik kom zelf uit Vietnam, heb ook een periode in Oman gewoond. Nergens is het zo goed geregeld als in Nederland. De overheid vaccineert iedereen. Bijna iedereen. Ik heb al twee prikken van AstraZeneca gehad en ben daar blij mee. Maar die kap, die houd ik liever nog even op.’