Lang en verhit debat beslecht: investeringen in gas en nucleair gelden in Europa toch als groen

De kerncentrale bij Doel in België. Investeringen in nucleaire energie gelden in Europa vanaf nu als ‘groen’. Beeld Arie Kievit

Een minderheid van 278 parlementariërs keerde zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om deze energiesoorten een groen label te geven. Om het voorstel te verwerpen was een absolute meerderheid van 353 parlementariërs nodig. Omdat de lidstaten ook akkoord gaan, is de groene indeling voor gas en nucleair nu definitief.

GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout sprak over ‘een rampzalig signaal naar investeerders en de rest van wereld’. Zijn PvdA-collega Paul Tang noemde de stemming ‘een pijnlijke en beschamende terugval voor Europa als aanvoerder in de strijd tegen klimaatverandering’. Tom Berendsen (CDA) daarentegen prees de groene labels als een teken van ‘verantwoordelijkheid nemen’. Volgens de christen-democratische europarlementariër is kernenergie schoon en brengt gas als vervanger van kolen de klimaatdoelen van Parijs dichterbij.

Naar de stemming in het parlement werd met spanning uitgekeken. Niet alleen binnen het parlement, maar ook bij de Commissie, de lidstaten en landen buiten Europa. De taxonomie, zoals de indeling officieel heet, moest de ‘gouden standaard’ worden voor investeerders. Maar volgens Eickhout en Tang ondermijnt de uitslag van de stemming de geloofwaardigheid van zowel de groene labels als de EU.

Volgens de Europese Commissie is dit een pragmatische en realistische aanpak

De taxonomie is een praktische gids voor grote financiële beleggers zoals pensioenfondsen. De taxonomie legt criteria vast voor wat als groene investeringen aangemerkt kan worden. Dat maakt het investeerders gemakkelijker om hun geld in duurzame projecten te beleggen. Op hun beurt kunnen bedrijven die aan de criteria voldoen goedkoper lenen.

Over het opnemen van investeringen in gas- en kerncentrales in de taxonomie is lang en verhit gediscussieerd in de EU. Mede onder druk van Frankrijk (afhankelijk van kernenergie) en Duitsland (afhankelijk van gas) gaf de Commissie investeringen in deze twee sectoren toch een groen label. Volgens de Commissie is gas weliswaar vervuilend, maar nodig in de overgang naar duurzame energie (zon, wind, water, waterstof). Tot 2030 zijn investeringen in gascentrales daarom als groen aan te merken, aldus Brussel. Voor kerncentrales (geen CO2-uitstoot) geldt als eis voor het groene label dat er een plan komt voor de veilige opslag en verwerking van het radioactieve afval.

Europees Commissaris McGuinness (Financiën & Kapitaalmarkten) verdedigde dit als een ‘pragmatische en realistische’ aanpak in tijden van grote energie-onzekerheid. Ze bestreed dat er sprake is van ‘greenwashing’, het als groen verkopen van vervuilende activiteiten.

Luxemburg en Oostenrijk willen de taxonomie bij de rechter aanvechten

Milieuorganisaties en linkse politieke partijen zetten de laatste weken alles op alles om de benodigde meerderheid tegen het Commissieplan bij elkaar te halen. Zij hamerden op de klimaatdoelen van Parijs maar wezen ook op de invasie van Oekraïne door Rusland en de noodzaak om zo snel mogelijk van Russische gas af te komen. Verder investeren in gascentrales verlengt volgens deze organisaties de energieafhankelijkheid van Rusland en is daarmee een cadeautje voor de Russische president Poetin.

De conservatieve krachten in het parlement bleken sterker. De christen-democraten en liberalen kregen deze week onverwacht steun van de Oekraïense energieminister die de EU opriep zelf gas te produceren om de import uit Rusland te kunnen stoppen.

Luxemburg en Oostenrijk, landen met een regering die tegen kernenergie is, zullen de taxonomie vermoedelijk bij het Hof van Justitie in Luxemburg aanvechten. Greenpeace kondigde eveneens een rechtszaak aan.