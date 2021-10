Landsadvocaat Pels Rijcken stuurt na miljoenenfraude gehele sectie notariaat weg

Den Haag- Het kantoor van Pels Rijcken advocaten (rechts onder)aan de bezuidenhoutsaeweg 57 in het pand van Babylon den haag.bij repo. foto raymond rutting / de volkskrant Beeld ©raymond rutting photography

Alle medewerkers van het notariaat worden in een keer de deur gewezen. Pels Rijcken schrijft in een persverklaring: ‘De fraude werd weliswaar gepleegd door één notaris zonder dat daar andere kantoorgenoten bij betrokken waren, maar het is een feit dat er ruim achttien jaar kon worden gefraudeerd en er geen alarmbellen zijn afgegaan bij ons kantoor.’

Pels Rijcken heeft twee notarissen als partner: René Spit en Cees de Zeeuw. Verder werken er een notaris-raadgever en tien kandidaat-notarissen. Hun reactie op het besluit of plannen voor de toekomst worden in de persverklaring niet gegeven.

Oranje was ten tijde van de fraude bestuursvoorzitter van het hele kantoor wat de zaak volgens de persverklaring ‘extra pijnlijk maakt’. Bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage schrijft dat het afscheid van het notariaat ‘uiteraard zorgvuldig zal gebeuren, zowel richting onze cliënten als richting onze eigen medewerkers.’

11 miljoen

Vorig jaar werd door onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bekend dat notaris Frank Oranje meer dan 11 miljoen euro van cliënten had gestolen. In november beroofde hij zich van het leven. Het ontvreemde vermogen is nog niet teruggevonden. Wel heeft het kantoor beloofd alle schade te vergoeden.

De affaire zette ook de positie van Pels Rijcken als landsadvocaat onder druk. Had een kantoor waar een notaris op grote schaal had gefraudeerd nog wel de statuur om namens de overheid op te treden als verdediger van de belangen van de Nederlandse Staat? De Haagse Orde van Advocaten stelde het gehele kantoor in augustus onder verscherpt toezicht, in afwachting van de resultaten van een verbeterprogramma op het gebied van intern toezicht en controle. Ook moet het de mogelijkheid organiseren om misstanden aan de kaak te stellen.

Het kantoor is ook bezig met andere maatregelen ter verbetering van de gehele kantoorcultuur. Zo komt er een raad van commissarissen die zal bestaan uit externe kandidaten. Ook wordt een aparte afdeling gevormd voor het omgaan met risico’s en het voldoen aan regelgeving en wordt een team van vertrouwenspersonen geformeerd, waarbij medewerkers hun klachten vertrouwelijk kunnen uiten.