Landen rond de Noordzee willen van ‘hun’ zee Europa’s groene stroomcentrale maken

Windmolenpark Hollandse kust bij IJmuiden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als de plannen doorgaan, worden er vele duizenden windturbines bijgebouwd en komt straks meer dan 85 procent van het Europese doel voor zeestroom van de Noordzee. De aankondiging van maandag volgt op een afspraak in mei tussen vier landen, waaronder Nederland, om in totaal 180 gigawatt windenergie van zee te gaan oogsten. Bij dit viertal hebben zich nu ook Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden en Luxemburg aangesloten.

Voor een deel gaat het om bestaande plannen, maar er komt ook extra windvermogen bij. Onder meer uit Frankrijk, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: ‘Met deze afspraak hebben we in één klap de doelen bijna gehaald.’

Het Verenigd Koninkrijk, dat ook veel investeert in wind op zee, heeft zich na Brexit teruggetrokken uit de energiecoöperatie. Nederland zegt te hopen dat het land in de toekomst weer aanhaakt, al was het maar omdat het VK een cruciale schakel vormt om Ierse stroom van de zee naar het vasteland van Europa te transporteren.

Fossiele brandstoffen

Wind van zee staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. ‘De oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat Europa zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet verkleinen’, aldus een verklaring van de Ierse minister voor Klimaat Eamon Ryan, maandag bij de aankondiging van de plannen. Door samen te werken kunnen de doelen volgens Ryan sneller worden bereikt en is het continent eerder onafhankelijk van fossiele brandstoffen, onder meer uit Rusland.

Ryan noemde het van groot belang dat de energieopbrengsten van zee eerlijk tussen de lidstaten worden verdeeld. Dat Luxemburg in de energiecoöperatie zit, heeft hiermee te maken: om te kunnen verduurzamen wil dit land zonder zee in de toekomst offshore energie kunnen gebruiken.

Grote energieconcerns als BP en Shell zien inmiddels ook het potentieel van windenergie, zeker nu de energieprijzen tot de hemel reiken. Ruim een jaar geleden toonde Shell nog weinig interesse in de productie van groene stroom, omdat er relatief weinig aan verdiend kan worden. Inmiddels is dat beeld drastisch veranderd en zetten de grote olieconcerns steeds meer in op stroomproductie van zee.

Zo gaat Shell voor de kust van Schotland twee reusachtige drijvende windparken bouwen en kijkt het naar het Poolse gedeelte van de Baltische zee voor een omvangrijk park. Ook in Nederland zit het energieconcern in een aantal windvelden op zee, die onder meer elektriciteit gaan leveren voor een grote fabriek voor groene waterstof die in 2025 moet draaien.

Klassieke olieconcerns zetten groots in op zeewindenergie, onder meer omdat ze veel ervaring hebben met offshore installaties, zoals boortorens. Bovendien valt er inmiddels goed aan te verdienen, misschien wel beter dan aan olie: marges op investeringen in offshorewind liggen in potentie een kwart hoger dan die in nieuwe olie- of gasvelden, berekende energieconsultant Wood Mackenzie onlangs. Shell heeft (al dan niet samen met partners) ruim 19 gigawatt windvermogen op zee, deels in de planning en deels al draaiend.

Geen onderlinge competitie meer

De landen die maandag hun windplannen ontvouwden, gaan onder meer samen tenders uitschrijven voor nieuwe parken en gezamenlijk vrijstellingen regelen voor gebieden waar deze ontwikkeld mogen worden. Ook gaan ze gezamenlijk turbines, elektriciteitskabels en zogenoemde zeestopcontacten inkopen. ‘In feite is er straks geen onderlinge competitie meer’, aldus de woordvoerder van het ministerie van EZK. Dat moet de kosten drukken en de bouwsnelheid vergroten.

Tennet, dat in Nederland en delen van Duitsland op land en zee verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet, wil de komende jaren graag de benodigde stopcontacten en ‘energie-eilanden’ gaan leveren, om offshore windparken te kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet. Tennet geldt inmiddels als een ervaren partij op dit gebied. Rond 2030 heeft de netbeheerder in totaal voor 40 gigawatt aan windvermogen van zee aangesloten.

Nederland, dat volgend jaar voorzitter is van NSEC, wil zich storten op de volgende uitdaging: de opslag van al die energie. Als alle plannen worden uitgevoerd, zal er geregeld veel meer elektriciteit beschikbaar zijn dan de lidstaten nodig hebben. Het overschot moet het liefst nuttig worden gebruikt, bijvoorbeeld door de energie met behulp van elektrolyse om te zetten in groene waterstof. Die kan worden gebruikt door de chemie, of bewaard voor momenten dat er te weinig groene stroom is. ‘Onder het Nederlands voorzitterschap willen we deze tweede stap gaan zetten’, aldus de woordvoerder van EZK.

Waarschuwingen

Niet iedereen is enthousiast over de grootschalige ontginning van de Noordzee voor windenergie. Milieuorganisaties en de visserijsector vrezen de gevolgen voor het zeemilieu en de inkomsten uit visvangst. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er genoeg ruimte om alle doelen uit te voeren: als Nederland 60 gigawatt aan windturbines op de Noordzee plaatst, blijft driekwart van het Nederlandse deel onbebouwd. Hoeveel Nederland precies wil plaatsen, is nog niet bekend, betrokkenen gaan uit van 70 gigawatt.

Maar er gloren meer problemen: maandag waarschuwde hetzelfde PBL dat de energietransitie dreigt vast te lopen wegens een gebrek aan hoogopgeleid personeel. Door alle duurzame plannen (er moeten immers ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen worden geplaatst) dreigt een ernstig tekort aan technici. Dezelfde geluiden klinken uit de energiesector. Eerder dit jaar waarschuwde offshorebedrijf Heerema voor te veel optimisme over de energietransitie.

Om het tekort aan personeel op te vangen, overwegen de noordzeelanden de oprichting van gezamenlijke opleidingsinstituten, aldus het ministerie, al is dit idee nog geen onderdeel van de plannen. ‘Maar dat moet wel gebeuren, anders hebben we zeker een probleem.’