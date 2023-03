Landen moeten stoppen elkaars belastingcenten af te snoepen, komt deze Davos-criticus de Tweede Kamer vertellen

Het is hoog tijd voor een nieuw soort globalisering, ditmaal met eerlijke belastingen, zegt econoom Gabriel Zucman, deze week te gast in de Tweede Kamer. ‘Het enige wat telt is dat het kwartje eindelijk eens gaat vallen bij de Davos-kliek.’

Als een missionaris tussen de kannibalen, zo moet Gabriel Zucman (36) zich dezer dagen voelen. Onlangs was de discipel van Thomas Piketty al te gast op het World Economic Forum in Davos, waar hij de rijken en machtigen der aarde de oren waste over hun belastingontwijking.

Deze week is Zucman op bezoek in Nederland, het land waarvoor onder meer Ikea, Ferrari, Fiat en Campari hun geboortegrond verruilden, binnenkort tot woede van de Spanjaarden gevolgd door de Madrileense bouwgigant Ferrovial. En dat deden Ikea & co niet omdat ze de stroopwafels hier zo lekker vinden, maar om het aangename belastingklimaat tussen het Drielandenpunt en Rottumerplaat. Maandag geeft Zucman de jaarlijkse lezing van het Centraal Planbureau, dinsdag is de hoogleraar van de École d’économie de Paris op visite in de Tweede Kamer, op uitnodiging van GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA.

Hoe was het in Davos?

‘Wat ik daar voor het voetlicht heb proberen te brengen is dat globalisering in haar huidige vorm volstrekt onhoudbaar is. Multinationals, de grote winnaars van de globalisering, zijn sinds de jaren tachtig almaar minder belasting gaan betalen. Dit betekent ook dat er steeds minder geld naar de schatkist vloeit om de verliezers van onze geglobaliseerde economie te compenseren, bijvoorbeeld mensen wier banen zijn verdwenen naar lagelonenlanden. Dit leidt onherroepelijk tot ressentiment onder de bevolking.

‘Deze simpele boodschap wil er in Davos nog altijd niet echt in. Er waren meer dan tweehonderd forumdiscussies tijdens het World Economic Forum, slechts één daarvan ging over belasting. Terwijl eerlijkere belastingen voor bedrijven van levensbelang zijn voor de toekomst van de globalisering. Landen moeten stoppen elkaars belastingcenten af te snoepen met telkens maar lagere tarieven en mooiere privileges. We moeten een nieuwe vorm van globalisering uitvinden, waarin de vervlechting van onze economieën hand in hand gaat met fiscale rechtvaardigheid. Totdat dit ook tot de grootindustriëlen, miljardairs en politici van deze wereld doordringt, zal ik hierop blijven hameren.’

Wat vinden de rijken in Davos daarvan?

‘Ze wijzen op de vooruitgang die de laatste tijd is geboekt. Daarin hebben ze niet helemaal ongelijk. Twee jaar geleden hebben meer dan 130 landen een akkoord gesloten om bedrijven vanaf 2024 overal minimaal 15 procent vennootschapsbelasting te laten betalen. Dit is een duidelijke stap in de goede richting, omdat het eindelijk een bodem legt onder de belastingtarieven. Tegelijkertijd is 15 procent nog steeds een schijntje vergeleken bij de belastingdruk voor gewone mensen. Dat juist de rijksten der aarde verhoudingsgewijs zo weinig betalen, is moeilijk te aanvaarden.’

Hoe medeplichtig is Nederland aan belastingontwijking?

‘Nederland is een van de belangrijkste bestemmingen waar multinationals van over de hele wereld hun winsten heen schuiven om zo min mogelijk belasting te betalen. In 2019, het recentste jaar waar we cijfers van hebben, ging het in het geval van Nederland om 103 miljard euro aan bedrijfswinsten. Daarmee staat Nederland in één rijtje met belastingparadijzen als Ierland en Singapore. Nederland heft wel wat belasting over die 103 miljard euro, zo’n 6 miljard euro. Dat is alleen veel minder dan de 32 miljard euro die andere landen door toedoen van Nederland aan belastingen mislopen.

‘De afgelopen jaren zijn er wel dingen verbeterd in Nederland. Bijvoorbeeld de invoering van een belasting op royalty's, of het verlagen van de belastingaftrek voor innovatie. Ik weet ook niet of het zo nuttig is om met het vingertje naar Nederland of andere landen te wijzen. Globalisering heeft zo ongeveer elke staat wel in de verleiding gebracht om zich een beetje als belastingparadijs te gedragen, in de hoop wat extra geld binnen te harken ten koste van andere landen.

‘Bovendien, de remedie is simpel: leg bedrijven een extra belasting op. Regeringen kunnen multinationals die oneerlijk weinig afdragen aan de schatkist stomweg dwingen om hun betalingstekort goed te maken. Het is eenvoudig te berekenen hoeveel belasting bedrijven eigenlijk hadden moeten betalen als ze hun winsten niet zouden wegsluizen naar belastingparadijzen. Laat bedrijven dat achterstallige gemeenschapsgeld gewoon alsnog aftikken. Dat is iets wat pak ’m beet Nederland, Frankrijk en Duitsland vandaag nog samen zouden kunnen doen, daar hoef je niet eerst jaren voor te onderhandelen met meer dan 130 landen.’

In Nederland dreigden Shell en Unilever met een vertrek naar het Verenigd Koninkrijk als het kabinet de dividendbelasting niet zou afschaffen. Hoe kunnen regeringen zich wapenen tegen zulke chantage?

‘Door het veel moeilijker te maken om je hoofdkwartier naar het buitenland te verhuizen. Kijk naar wat de Amerikaanse regering onder president Obama heeft gedaan. Sinds 2016 is het voor Amerikaanse bedrijven wettelijk gezien bijna onmogelijk om naar een ander land verkassen. Het kan alleen nog als ze met een buitenlands bedrijf fuseren. De afgelopen zeven jaar is dat geen enkele keer gebeurd. Het laat zien dat regeringen helemaal niet machteloos staan tegenover globalisering.’

Iets anders: hoe effectief zijn de sancties tegen Rusland?

‘Als het doel was om de oorlog tegen Oekraïne te stoppen, zijn ze niet heel effectief geweest. Het Westen is er tot nog toe onvoldoende in geslaagd Poetins achilleshiel te raken. Die achilleshiel is dat Poetins steunpilaren, de oligarchen, een groot deel van hun rijkdommen buiten Rusland hebben verstopt. Denk daarbij vooral aan belastingparadijzen in de EU, zoals Cyprus en Luxemburg, of aan het Verenigd Koninkrijk en in sommige gevallen de Verenigde Staten.

‘We hadden al dat geld simpelweg kunnen bevriezen. Ik beweer niet dat er helemaal niets is gedaan, maar het had veel grondiger gekund. We zijn vooral bezig geweest met herenhuizen, jachten en privévliegtuigen in beslag nemen. Het gros van de oligarchenvermogens bestaat echter niet uit dat soort in het oog springende bezittingen, maar uit aandelen en obligaties, die veelal onder beheer staan van westerse financiële instellingen. Als we die in beslag hadden genomen, was Poetin een veel gevoeligere slag toegebracht. Maar ik houd hoop, het kan nog altijd.’

Wat is het verschil tussen Russische oligarchen en Europese miljardairs?

‘Ik denk dat ze veel gemeen hebben. Ze hebben allemaal geprofiteerd van lage belastingen en van lakse handhaving van concurrentieregels, en in veel gevallen ook van privatiseringen. De effectieve belastingdruk voor Franse miljardairs is nagenoeg nul, of 2 procent om precies te zijn. De allerrijkste Fransen betalen verhoudingsgewijs dus veel minder belasting dan hun personeel. In Nederland is het niet veel anders. Net als Russische oligarchen hebben Nederlandse en Franse miljardairs hun rijkdommen voor een belangrijk deel te danken aan de staat.’

Is een Russische oligarch die vroegere staatseigendommen heeft geplunderd niet van een andere orde dan pakweg Bernard Arnault van Louis Vuitton Moët Hennessy?

‘Natuurlijk zijn er verschillen in hoe ze hun bedrijven hebben opgebouwd. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat mensen onderschatten hoeveel overeenkomsten er zijn. Er bestaat dikwijls het idee dat mensen het helemaal op eigen kracht tot deca- of hectomiljardair schoppen. Alsof Mark Zuckerberg hoogstpersoonlijk de vriendschap heeft uitgevonden, of Bill Gates de computer. In werkelijkheid worden mensen vooral miljardair doordat ze op de schouders kunnen staan van duizenden illustere voorgangers in de eeuwen voor ons. En doordat ze profiteren van scholen, infrastructuur, bescherming van eigendommen en andere zaken die we met belastinggeld betalen.’

Hoe kijkt u aan tegen het ‘limitarisme’, een filosofische stroming die stelt dat er naast een armoedegrens, waar niemand onder mag vallen, ook een rijkdomsgrens zou moeten zijn, waar niemand boven mag komen?

‘Mijn denken op dit vlak is eerlijk gezegd meer beïnvloed door de geschiedenis dan door filosofie. We kunnen veel leren van wat er in het verleden is geprobeerd. De Verenigde Staten kenden tussen de jaren dertig en zeventig van de vorige eeuw bijvoorbeeld extreem hoge belastingen op topinkomens. Die belastingen verkleinden de ongelijkheid, zonder dat ze de economische groei schade toebrachten. Sterker, de groei was destijds zelfs een stuk sterker dan wat we sinds de jaren tachtig hebben gezien. Waarom zouden we dat niet opnieuw proberen?’

Groeiende ongelijkheid is geen natuurverschijnsel à la aardbevingen of tornado’s, benadrukt u, maar de uitkomst van veranderbaar beleid.

‘Zonder meer. We zijn helemaal niet machteloos. Het minimale belastingtarief van 15 procent voor multinationals is daar een perfect voorbeeld van. Vijf jaar geleden zouden mensen zo’n idee hebben afgeserveerd als te utopisch. En nu gaat het ook echt gebeuren. Idem dito voor de afschaffing van het Zwitserse bankgeheim: het leek ondenkbaar, tot het plots een feit was. Of neem de miljardairsbelasting die president Biden door het Amerikaanse Congres probeert te loodsen – die stond in 2020 helemaal niet in zijn verkiezingsprogramma. Dat juist een gematigde Democraat als Joe Biden met zo’n voorstel komt, laat zien hoezeer het debat is geëvolueerd.’

Rutger Bregman gaf de rijken in Davos in 2019 een veeg uit de pan omdat ze zo weinig belasting betalen. Sindsdien is hij niet meer uitgenodigd. Vreest u hetzelfde lot?

‘Ik ben daar niet bang voor, simpelweg omdat het me helemaal niets kan schelen. Een uitnodiging voor Davos is geen levensdoel voor mij. Het enige wat telt is dat het kwartje eindelijk eens gaat vallen bij de Davos-kliek.’